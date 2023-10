Wanda Nara está viviendo un gran momento en Europa mientras se prepara para enfrentar nuevos compromisos laborales, esta vez en Italia.

En cada trabajo o evento al que asiste, Wanda siempre se mostró junto a su estilista personal e íntimo amigo de toda la vida, Kennys Palacios. Sin embargo, recientemente, la empresaria estuvo alejada de él y encendió las alarmas al posar junto a otro profesional que se encargó de su cabello.

Nara está lista para deslumbrar en Bailando con las estrellas, un reality italiano para el que se prepara con una sesión de fotos y una coreografía inédita que se utilizará en la promo del certamen. En medio de su agenda, la esposa de Mauro Icardi logró llamar la atención en las redes al mostrarse siendo atendida por un nuevo peluquero.

Wanda Nara tiene nuevo peluquero: quién es el reemplazo de Kennys Palacios Foto: instagram

Wanda Nara tiene nuevo estilista personal

Se trata de un profesional de Italia que está reemplazando a Kennys Palacios ya que él decidió abrirse y continuar su carrera profesional por otro camino.

Mientras que Wanda Nara está en Italia, su amigo optó por quedarse en Argentina para participar del Bailando 2023, donde ya protagonizó sus primeros escándalos con otros famosos del medio.

“Wanda me apoyó desde el día uno y ahora, también. Yo me lo estaba replanteando porque no quería que me preguntaran de cierto tema, quería correrme o hacerme a un lado. Wanda me dice que me concentre en mi baile y en mi previa y que no me importe nada más”, había contado Kennys en una entrevista.

Por su parte, la madre de Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella continúa con sus compromisos laborales, esta vez en Italia, uno de sus países favoritos para instalarse.