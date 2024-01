Wanda Nara tiene nueva cartera de lujo favorita: de qué marca es y cuánto cuesta

Wanda Nara tiene más de 16.8 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde comparte a diario contenido con sus fanáticos. Hace tiempo que la mayor de las hermanas Nara se convirtió en una de las referentes de la moda y cada una de sus prendas o accesorios se convierten en tendencia.

Tras varios meses entre Roma y Estambul, Wanda finalmente aterrizó en Buenos Aires junto a su familia, tras pasar también por Ciudad de México para un proyecto de fotos. La conductora de MasterChef compartió momentos de su regreso, incluyendo su última adquisición de moda, convirtiendo su elección en la cartera más deseada de 2024.

Así mostró Nara su cartera favorita del 2024. Foto: Instagram

Esta es la nueva cartera lujosa de Wanda Nara

La nueva joya de Wanda es el modelo Carry All MM de la reciente colección Remix de Louis Vuitton. Esta colección revoluciona la estética Y2K con un toque contemporáneo, reavivando los icónicos Monogram Vernis y Monogram Denim. La línea, que cuenta con la participación de destacadas celebridades como Phoebe Dynevor, Lous and the Yakuza, Ouyang Nana y la actriz Shay Mitchell, ya se posiciona como un rotundo éxito en ventas.

Detalles de la cartera de Wanda. Foto: Louis Vuitton

La descripción de Louis Vuitton sobre la elegante cartera destaca su confección en tejido Denim Monograma con ribetes de piel natural. Este amplio modelo, perfecto para el día a día, presenta un bolsillo interior con cierre y cordón. La pieza se completa con un broche magnético y una correa ajustable para el hombro, ofreciendo versatilidad en su uso.

Más detalles sobre la cartera de Wanada. Foto: Louis Vuitton

Con respecto al precio de esta codiciada pieza de moda, la cartera Carry All MM tiene un valor de, 2.800 euros, o 3.450.000 millones de pesos argentinos, al cambio del día de hoy. Un accesorio que refleja el estilo y la sofisticación que caracterizan a Wanda Nara, consolidándola como una referente de la moda en la escena actual.