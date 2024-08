Rodrigo De Paul analizó sus extravagantes looks y reveló en qué se inspira para vestirse

Rodrigo De Paul es futbolista de 30 años que forma parte del Atlético Madrid y la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América. Con los años su popularidad aumentó considerablemente y hoy es una de las personas más queridas y buscadas por todos.

De Paul estuvo en el programa de “Nadie dice Nada” de Luzu Tv y allí habló de sus extravagantes looks que se vuelven viral. El futbolista tiene su propio estilo y carisma para llevar outfits cancheros, llamativos y que generan todo tipo de comentarios.

Rodrigo De Paul habló de sus imponentes looks

“Todos vemos que te vestís muy loquillo te gusta la ropa, ¿tenés estilista?”, le preguntó Nacho Elizalde. “Me encanta la moda. No tengo estilista, si tengo gente que escucho consejos”, comentó el futbolista sobre los outfits que se arma.

“¿Le mandás a alguien una fotito de si va o no va?”, quiso saber Nacho. “Me gusta mucho el tema de la moda, lo estudio, no que estudio de los libros, pero sí que miro un montón, Pinterest, entre otras cosas. Es algo que me encanta”, comentó Rodrigo De Paul sobre sus llamativos looks.

Los looks de Rodrigo De Paul Foto: Web

“¿Vas a Balenciaga vos? Todavía tenés el reflejo de mirar el precio”, le preguntaron en el programa.

“No, cuando voy me rompo la cara comprando”, contó entre risas De Paul sobre que no le importa el precio de las prendas.

“Pasa algo con tus looks que te volvés viral que de repente sale por todos lados y después no te podés poner más”, le dijo Nico Occhiato.

Los looks de Rodrigo De Paul Foto: Web

“No es que no la uso más, pero hay prendas que utilizo en lugares donde se ven, y después por un tiempo no uso más”, agregó el futbolista.

“¿Cuál es el lugar donde más podés lucir?”, le preguntó Nacho. “Yendo a entrenar es un muy buen lugar. La caminata de donde dejo el auto hasta el vestuario sabés que va a disparar el fotógrafo. Es una caminata más lenta y mirando más allá”, dijo entre risas Rodrigo De Paul.

Luego analizaron algunos de los looks extravagantes y virales que lució el futbolista en las concentraciones con la Selección Nacional.

“¿Siempre fuiste así con la moda?”, le preguntaron. “Si con mis posibilidades, pero siempre me gustó. La vida me llevó a que cada vez me guste más”, agregó De Paul sobre sus imponentes looks.