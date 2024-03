Qué es el melanoma, el cáncer de piel que le diagnosticaron a Pilar Smith

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos, es decir, en las células que dan a la piel su color bronceado o marrón, comienzan a crecer fuera de control. Según los especialistas, es el cáncer de piel menos frecuente pero más peligroso debido a su rápida propagación.

El melanoma se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control. Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y pueden entonces extenderse a otras áreas del cuerpo. Este tipo de cáncer de piel es mucho menos frecuente que otros tipos de cánceres de piel. Aún así, el melanoma es más peligroso porque es mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo.

Síntomas del melanoma

Los melanomas se pueden desarrollar en cualquier parte de la piel, pero son más frecuentes en el tronco (pecho y espalda) de los hombres y en las piernas de las mujeres. El cuello y el rostro son otros sitios comunes.

Las personas con piel con pigmentación oscura tienen menor riesgo de tener melanoma en estos lugares más comunes. Sin embargo, cualquier persona puede desarrollar este tipo de cáncer en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de las uñas.

Los melanomas también se pueden formar en otras partes del cuerpo como los ojos, la boca, los genitales y el área anal, pero son mucho menos comunes que los melanomas de la piel.

La regla del ABCDE sirve para que cada persona pueda distinguir en su propia piel un lunar normal de un melanoma. (Gentileza)

Los primeros signos y síntomas del melanoma suelen ser:

Algún ambio en un lunar existente

Un nuevo bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel

Aunque vale aclarar que el melanoma no siempre comienza como un lunar. También puede lucir en la piel de aspecto normal.

Tratamiento de melanoma

El tratamiento para este tipo de cáncer de piel depende de la etapa, y puede incluir cirugía, radioterapia, medicamentos y, en algunos casos, quimioterapia.

Jornada de prevención contra el melanoma en Puerto Iguazú Foto: Cuidate Iguaz

Pilar Smith reveló que le diagnosticaron melanoma

Pilar Smith reveló que en septiembre 2023 le diagnosticaron melanoma, una forma de cáncer de piel. En su confesión, la periodista dio detalles de cómo logró superar este duro momento tras someterse a una cirugía. Pero los controles médicos siguen a la orden del día y ella los comparte a través de sus redes sociales.

En una entrevista con la revista Para Ti, Pilar Smith había contando el shock que sintió al enterarse que tenía un melanoma, que está directamente asocialdo al cáncer de piel: “Es tremendo cuando escuchás esa palabra, más yo que ni me lo imaginé”.

Y agregó: “No entraba en mi cabeza porque siempre fui muy cuidadosa, me controlaba los lunares dos veces por año y, cuando uno me sangró, fui a sacármelo rápidamente. Pensé que se me había enganchado con el corpiño porque lo tenía en la espalda, entonces me lo tomé como algo normal, lejos de imaginar que después, tras la biopsia, me iban a decir que tenía melanoma grado 3″.

En esa misma nota confesó: “Lo primero que le pregunté al médico fue: ‘¿Me voy a morir?’. Me dijeron que no y, a las dos semanas, me operé. Me sacaron los ganglios y me dijeron que estaban sanos. Como hice todo rápido y bien, después el miedo lo fui perdiendo, pero quedás sensible”.

Sobre cómo cambió su vida luego de la operación, contó: “Tengo muchos controles. No puedo tomar sol, estoy haciendo un tratamiento oncológico que se llama inmunoterapia para prevenir tener melanomas a futuro. Voy cada seis semanas a inyectarme, pero no tiene ninguna consecuencia de nada porque es un tratamiento por un año. El control es toda la vida”.