Qué es el balón gástrico, la alternativa para bajar de peso que usó María Eugenia Ritó

María Eugenia Ritó fue una de las vedettes más destacadas a finales de los 90. Ella trabajó con figuras destacadas del espectáculo como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich, Carmen Barbieri, entre otras. Sin embargo, en los últimos años, estuvo alejada de los medios por su problema de adicciones. Actualmente, se encuentra recuperándose y buscando nuevas formas de volver al espectáculo, pero ¿qué tratamientos usa?

Debido a que quiere volver a los escenarios, se sometió al tratamiento de Balón Gástrico para poder bajar de peso. Este tratamiento no invasivo consiste en colocar un dispositivo avanzado y un balón blando que ocupa espacio en el estómago e induce la pérdida de peso al incrementar la sensación de saciedad. Ayudando a reducir la cantidad de comidas y la evacuación gástrica.

¿Cómo funciona el balón gástrico?

El balón gástrico se rellena con una solución salina para que limitar la capacidad estomacal y ayudar al paciente a modificar sus hábitos alimenticios. Ya que para que este método funcione se debe estar permanentemente en dietas y realizando ejercicios. El balón se rellena en función del peso y la altura del paciente, y suele ocupar entre el 30-40% del volumen total del estómago.

Este procedimiento tiene una duración de 6 meses aproximadamente si se siguen los pasos y las indicaciones médicas. Debido a que este método es solo recomendado para aquellas personas que sufren de obesidad o a quienes no les funcionan las dietas.

¿Cuáles son las complicaciones del Balón Gástrico?

Los posibles efectos secundarios de este tratamiento pueden ser los dolores abdominales, las nauseas y los vómitos después de su colocación. Normalmente, estos efectos secundarios pueden durar 2 días aproximadamente y se controlan con medicación recetada por el médico. Sin embargo, no hay complicaciones a largo plazo.

Otros posibles riesgos son el inflamiento excesivo, pancreatitis aguda, úlceras o la aparición de una perforación en la pared estomacal. Estas complicaciones deben tratarse mediante una cirugía, aunque los expertos aseguran que esto no ocurre seguido.

Sin embargo, la principal complicación que puede tener este tratamiento es el post tratamiento, ya que si bien el balón gástrico ayuda a bajar de peso, este efecto no dura para siempre. Puesto que este procedimiento ayuda a crear hábitos saludables y a mantenerlos con el tiempo.

María Eugenia Rito: una vedette que quiere volver a los reflectores

Lejos de los reflectores, Maria Eugenia Rito se está preparando para volver a brillar como lo hizo años atrás. No solo se enfoca en seguir tratamientos y dietas, sino que también entrena todos los días para poder estar en forma.

“No solamente me estoy ocupando de mi salud, sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo”, reconoció la actriz en una entrevista con el programa radial Detrás de escena que conduce el periodista Daniel Gómez Rinaldi por AM 540.

En cuanto a su situación económica, ella aseguró que está sobreviviendo gracias a sus redes y a los canjes. Además de que admitió de que tiene ahorros que la ayudan a mantenerse.