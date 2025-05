La tremenda denuncia de María Eugenia Ritó que generó preocupación: “Gente mala”

María Eugenia Ritó volvió a ser noticia, esta vez no por un escándalo mediático ni por una participación en la televisión, sino por una situación que la dejó preocupada y completamente desconectada: su cuenta de Instagram fue suspendida sin previo aviso. Según expresó, este hecho no solo afecta su presencia digital, sino que también pone en riesgo su principal fuente de ingresos.

En tiempos donde las redes sociales son una herramienta de trabajo fundamental, Ritó utilizaba su perfil para interactuar con su comunidad, promocionar productos, cerrar canjes y sostener acuerdos comerciales. Por eso, el cierre inesperado de su cuenta la obligó a dar la cara y pedir ayuda públicamente.

María Eugenia Ritó apuntó contra quienes le cerraron la cuenta de Instagram.

El pedido de María Eugenia Ritó para que le devuelvan la cuenta de Instagram

En diálogo con Pronto, la actriz explicó con claridad lo que ocurrió: “Me acaban de suspender la cuenta de Instagram y no sabemos el motivo. Es mi fuente de trabajo y la necesito”. Además, detalló que ya se encuentra trabajando junto a su asistente personal y amigo de confianza, Ever Zelaya, para intentar revertir la situación. “Ya estamos trabajando con Ever para recuperarla”, aseguró.

María Eugenia Ritó habló sobre la suspensión de su cuenta de Instagram.

La noticia generó revuelo entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a compartir el mensaje para amplificar su pedido. Ritó, visiblemente angustiada, también expresó su bronca: “Qué gente mala. Tengo muchos canjes cerrados y por cumplir algunos”.

María Eugenia Ritó

Mientras espera novedades sobre la recuperación de su perfil, la artista pidió que cualquier contacto o gestión se canalice a través de la cuenta de Zelaya (@everzelaya1). “Por ahora solo tengo Twitter y TikTok”, indicó María Eugenia.