María Eugenia Ritó deslumbró con un look total black y botas altas y casi muestra de más

Con más de 700 mil seguidores en Instagram, María Eugenia Ritó se mantiene como una figura vigente en el mundo del espectáculo argentino. La vedette logró formar una comunidad fiel que la sigue en cada paso, ya sea en sus apariciones públicas, sus posteos o los proyectos artísticos que va anunciando poco a poco.

En las últimas horas, Ritó volvió a enamorar a sus seguidores al compartir una nueva postal en su perfil de Instagram. Esta vez, deslumbró con un look total black que no pasó desapercibido: minivestido suelto de mangas largas y unas botas caña alta a tono que dejaban al descubierto gran parte de sus piernas.

El presente de María Eugenia Ritó y su nuevo proyecto

Recientemente, la vedette reveló que se vienen nuevos proyectos: “En breve voy a hacer DivasPlay”, lanzó con una sonrisa cómplice, dando a entender que su regreso a los escenarios y a la escena mediática es inminente.

En medio de este presente, también circularon versiones sobre una posible reconciliación con su ex, Marcelo Salinas, de quien se separó en 2013. Sin vueltas, Ritó fue contundente: “No, no sé qué versos dicen”, dijo en una entrevista con Implacables.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), desmintió con firmeza los rumores: “No fui al recital de Shakira, no me gusta. No hay reconciliación. Anoche salí a cenar con Ever Zelaya y nada más”, escribió, y en otro tuit agregó un rotundo: “Es mentira”, acompañado de tres emojis de cruz roja. Aunque el periodista Gustavo Méndez, quien instaló la versión, respondió vía redes, la artista dio por terminado el tema.