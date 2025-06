María Eugenia Ritó rompió el silencio sobre los rumores de romance con Javier Milei: “Si me diera...”

María Eugenia Ritó es una exvedette y actriz argentina que participó de varios programas de televisión, obras de teatro y novelas. Estuvo varios años alejada de los medios de comunicación, y hace unos meses regresó con todo y fiel a su estilo opina sin filtros de temáticas actuales.

María Eugenia Ritó

El presidente Javier Milei se separó hace dos meses de Yuyito González y fue la exvedette quien anunció en su programa el fin de la relación con el mandatario, la cual fue muy polémica. “Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también. Es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación”, expresó en su momento la famosa.

Tras su separación, el mandatario fue vinculado con la periodista Mariana Brey, quien le realizó una entrevista que dio qué hablar por su complicidad. Sin embargo, terminaron los rumores y no se los vio más juntos.

Javier Milei en España

Ahora quien habló del presidente fue María Eugenia Ritó. La famosa se expresó sin filtros y confesó si saldría con el mandatario argentino.

María Eugenia Ritó contó la verdad de su romance con Javier Milei

Al aire de Se terminó la joda por Radio Splendid AM 990, la exvedette reveló si en algún momento podría tener un romance con un presidente, en este caso Milei: “Si me diera algo de plata de todo lo que tiene ahí, seguramente sí. Por plata sí”.

Esta mañana, la exvedette habló de las repercusiones que generaron sus dichos y contó en Lape Club Social: “Yo aclaro, no dije que las demás fueron pagas. Pero, obviamente, si él me podría aportar algo de su dinero, estaría con gusto. Me encantaría viajar y gastar mucho como hacen Wanda y La China”.

“Es atractivo, podría estar y yo sería una buena compañía. Si él se porta bien conmigo, yo me portaría bien con él. Igual habría que hacer un cambio de look", agregó Ritó divertida sobre el pelo del mandatario.