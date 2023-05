Ivana Nadal reveló que no usa desodorante: esta es la receta “mágica” y natural que se aplica en las axilas.

Ivana Nadal volvió a ser viral en las redes sociales por uno de sus dichos. Esta vez, la modelo habló sobre el uso - o no - del desodorante, un debate que lleva años sobre la mesa, ya que algunos señalan que estos podrían ser perjudiciales para la salud.

“Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado, comprarte un desodorante y ponerte, pero odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...”, aseguró Nadal sobre su decisión de dejar este tipo de productos.

Ivana Nadal

Cuál es la receta de Ivana Nadal: ¿Funciona?

En el clip que compartió en Instagram Ivana Nadal se revela el producto que ella considera “mágico” para evitar el mal olor en las axilas: “Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”.

Esta afirmación es real. El limón se ha utilizado popularmente como un remedio casero para neutralizar los olores corporales y actuar como desodorante natural. Se cree que su acidez y propiedades antimicrobianas pueden ayudar a controlar las bacterias responsables del mal olor en las axilas. Simplemente, se debe exprimir el jugo del limón y aplicar directamente en las axilas (hay que dejarlo secar antes de vestirse).

Sin embargo, es importante informarse sobre el uso de este cítrico en el cuerpo como desodorante, especialmente sobre los peligros que puede haber, como una irritación. El jugo de limón puede irritar la piel, especialmente si está recién afeitada o si tienes la piel sensible. Si experimentas irritación, enrojecimiento o molestias, es recomendable dejar de usarlo.

Ivana Nadal aseguró que dejó los desodorantes y ahora usa el judo del limón para evitar el mal olor (Archivo)

Además, el jugo de limón no proporciona la misma protección contra la transpiración que un antitranspirante comercial. Su efecto principal es neutralizar el olor, así que es posible que se generen manchas de sudor sobre la ropa. Sumando a lo anterior, el jugo del limón puede manchar la ropa, generando manchas amarillas.

Cameron Diaz ya le había dicho “NO” a los desodorantes

En 2014, Cameron Diaz aseguró que llevaba 20 años sin utilizar desodorante porque estos eran perjudiciales para la salud. En aquel entonces, estos dichos llevaron a que se empezara a hablar sobre los parabenos y las sales de aluminio, pero ¿qué son?

Los parabenos son un grupo de compuestos químicos utilizados comúnmente como conservantes en una amplia variedad de productos cosméticos y de cuidado personal, así como en algunos productos alimenticios y farmacéuticos. Se agregan a estos productos para prevenir el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos, prolongando así su vida útil.

Cameron Diaz fue una de las primeras celebridades en decirle "no" al desodorante.

Sin embargo, los parabenos han generado cierta preocupación porque podrían tener efectos adversos en el sistema endocrino, ya que se ha encontrado su presencia en tejidos humanos y se ha sugerido que pueden interferir con las hormonas naturales del cuerpo. Aunque se han realizado investigaciones al respecto, los estudios científicos aún no han llegado a una conclusión definitiva sobre los efectos de los parabenos en la salud humana. Como precaución, algunos fabricantes de productos cosméticos han optado por eliminar los parabenos de sus formulaciones o reducir su uso.

Por otro lado, las sales de aluminio, como el clorhidrato de aluminio o el cloruro de aluminio, se utilizan comúnmente como ingredientes en los antitranspirantes. Estos compuestos ayudan a reducir la transpiración al bloquear temporalmente los conductos de las glándulas sudoríparas. La transpiración es una función natural y necesaria del cuerpo para regular la temperatura y eliminar toxinas, por lo que algunos se preocupan de que el uso prolongado de sales de aluminio pueda interferir con este proceso natural.

Aunque se ha especulado que las sales de aluminio podrían estar relacionadas con el desarrollo de enfermedades como el cáncer de mama o el Alzheimer, no existe evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones. Los estudios hasta ahora han arrojado resultados mixtos y no se ha establecido una conexión clara entre el uso de antitranspirantes que contienen sales de aluminio y la aparición de dichas enfermedades.