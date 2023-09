Igual a su madre: Shiloh Jolie Pitt cambió de look y luce casi como Angelina Jolie

Shiloh Jolie Pitt, hija de las estrellas de Hollywood Angelina Jolie y Brad Pitt, desde que nació, estuvo en el foco de la atención del público debido a la increíble fama de sus padres, por lo que creció lidiando con los flashes de las cámaras.

Lejos de querer pasar desapercibida, la adolescente de 17 años no deja de sorprender a todos con sus repentinos cambios de looks y sus diferentes outfits con los que marca tendencia, pese a su corta edad.

Angelina Jolie, y Brad Pitt tuvieron una hija, Shiloh Foto: web

El nuevo look de Shiloh, igual a su mamá, Angelina Jolie

En las últimas horas, se filtraron unas fotos de Shiloh Jolie – Pitt paseando por la ciudad de Los Angeles junto a un amigo, pero algo llamó la atención de la joven.

Es que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt fue captada con un nuevo corte de pelo, que ya llevaron su madre y su padre: la cabeza rapada. Pero eso no fue todo, sino que dejó su cabello lo suficientemente largo como para notar el nuevo color que optó por lucir: el rosa.

Shiloh Jolie -Pitt sorprendió con su nuevo look Foto: Web

Con un look informal, conformado por una remera oversize estampada, bermudas denim y unas zapatillas de lona, Shiloh fue vista recorriendo las calles de la capital de las estrellas.

Shiloh Jolie -Pitt sorprendió con su nuevo look Foto: Web

Al notar su particular look, los fans no tardaron en compararla con su madre, quien varios años atrás llevó el mismo color en su pelo.

Shiloh Jolie -Pitt y su nuevo look, parecido al de su madre, Angelina Jolie Foto: Twitter

Lo cierto es que no sorprende la actitud de ella, ya que siempre se caracterizó por tener una personalidad camaleónica y libre con sus looks, con total naturalidad para probar todo lo que le gusta, hasta incluso en alfombras rojas acompañando a sus padres.