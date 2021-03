En los últimos días, John, uno de las hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, reapareció en los medios de comunicación luego de que fuera fotografiada al salir de un supermercado. El joven llamó la atención de todos al mostrarse con un cambio físico.

Los paparazzis lograron fotografiar hace unos días atrás al joven realizando algunas compras junto a su hermana Vivienne. En las mismas, se la puede ver empujando un carritos de compras y como lo indica las medidas sanitarias, utilizando barbijo.

Además, en los retratos, al joven se la ve vistiendo un look casual, con short de joggin y un buzo blanco.

No obstante, eso no fue todo lo que llamó la atención de los fanáticos, sino también que ahora, Shiloh tiene el pelo un poco más largo, un total cambio de look siendo que desde que tiene aproximadamente 8 años llevaba el pelo corto. Lo lleva atado con una colita alta.

Por su parte, hace unos meses atrás que los hijos de los actores no aparecían frente a las cámaras. Por ese motivo, Brad Pitt ha ido a visitar a los niños que viven con su madre, para seguir en contacto.

Shiloh comenzó en abril de 2019 un tratamiento hormonal para cambiar de género. Desde que era niña le manifestó a su madre, Angelina Jolie, que se sentía como hombre. Finalmente, pidió que lo llamaran John y le permitieran vestirse como niño.