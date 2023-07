Elegante y cómodo: el must preferido de Juliana Awada para el invierno.

Desde que Juliana Awada comenzó a ganar popularidad que se convirtió en un ícono de la moda argentina y cualquiera que quiera llevar un estilo cómodo, pero siempre muy elegante y femenino, sabe que debe recurrir a sus looks. La mujer del expresidente Mauricio Macri sabe muy bien cómo llevar prendas que le favorezcan y combinarlas a la perfección.

No cabe dudas de que la ex primera dama se posiciona como una de las más recordadas por su elegancia en cada aparición pública y que, aún no formando parte de la política hoy en día, sigue dando de qué hablar. Poco a poco, Juliana se volvió una referente de la moda y las mujeres suelen usarla de inspiración para sus looks.

Juliana Awada y su 'look' elegido para turistear en Ámsterdam. Foto: INSTAGRAM

Cuál es el most de Juliana Awada para el invierno y cómo combinarlo

Desde hace años que a Juliana Awada se la ve lucir pantalones blancos en cualquier época del año. No importa el evento, ella siempre busca llevar esta prenda, sea en verano o en invierno. Si bien se trata de una opción a la que las gurús de moda suelen recurrir más en épocas cálidas, ya que suelen ser más frescos, eso no es un impedimento para la empresaria.

Se la suele ver a Juliana con este tipo de looks. Foto: Gentileza

El look total white, una combinación infaltable. Foto: Gentileza

Sin dudas, Juliana demostró en varias ocasiones que ningún pretexto es lo suficientemente fuerte como para no llevar un pantalón en invierno. Awada sabe cómo combinarlos a la perfección y muchas veces se la vio con outfits total white.

Así lo combinó, con negro y marrón. Foto: Gentileza

También lo suele combinar con rayas y mocasines, o hasta tonos marrones que van a la perfección con el blanco. La ex primera dama no suele llevar pantalones ajustados y muchas veces se la ve con culottes y hasta palazzos. Incluso, lo combina muy bien con blazers negros o en colores oscuros.