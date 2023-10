El sofisticado vestido de brillos que lució Juliana Awada para una salida nocturna

No hay dudas de que Juliana Awada siempre llama la atención con sus imponentes looks. Es que la ex primera dama tiene un estilo muy elegante que resalta entre el público y sus seguidores de las redes sociales.

La esposa de Mauricio Macri se ha convertido con el tiempo en una gran referente de la moda del país. No solo por su rol como empresaria textil, sino que también destaca con su estilo fashionista con los que adelanta las prendas que se vienen en la moda.

Juliana Awada marca tendencia con cada look que usa Foto: instagram

Juliana sabe qué lucir en cada momento, ya sea un evento formal y elegante, o un look más relajado para pasear o pasar la tarde. Lo cierto es que es considerada una influencer en lo que se refiere a la indumentaria femenina.

El elegante vestido que eligió Juliana Awada

En esta ocasión asistió a un evento nocturno y fiel a su estilo eligió un vestido sofisticado acorde para la ocasión. Se trata de un vestido en color oscuro, de un solo hombro, drapeado a mano, hecho en una tela de jersey de seda y cristal.

Es un diseño que tiene brillos y llama la atención por su elegancia. Juliana completó el look con el pelo suelto con pequeñas ondas cayendo, no usó ningún tipo de alhajas y eligió un maquillaje supernatural.

El elegante vestido de Juliana Awada Foto: gentileza

Pero lo que más resalta en todo el conjunto es el vestido con brillos que combina elegancia y sofisticación en una sola prenda.

El diseño del vestido que lució Juliana Awada Foto: gentileza

Según la revista Para Ti es un vestido de la última colección del diseñador Marcelo Giacobbe. Es largo y su tela de brillos y la confección en un solo hombro le agrega la elegancia para ser una prenda de fiesta.

No es la primera vez que Juliana Awada impone tendencia ya que hace unas semanas lució unas polainas de equitación arriba del jean y su look causó furor como un adelanto de lo que se viene para el próximo otoño.