El abrigo personalizado de Vita, la hija de Cande Ruggeri, que tiene más de 70 mil likes

Cande Ruggeri disfruta de su hija Vita, junto a su pareja, Nicolás Maccari y usualmente comparte tiernas fotos de su bebé en las redes sociales.

Esta ocasión no fue la excepción. Casi a cinco meses del nacimiento de Vita, la modelo compartió una imagen de ella con un look que no pasó desapercibido en las redes.

Cande Ruggeri junto a su hija Vita y su pareja Nicolás Maccari Foto: Instagram/cale

Se trata de un suéter blanco con el nombre de la bebé bordado en colores pasteles y unos leggings del mismo tono.

Así es el abrigo personalizado de Vita, la hija de Cande Ruggeri Foto: Instagram/caleruggieri

“Mi todo, Vita”, escribió Cande en el posteo de Instagram junto al carrete de imágenes de su hija y su pareja en este domingo por la tarde. A menos de 24 horas, el tierno posteo posee más de 74.000 “likes” y cientos de comentarios.

Qué significa Vita, el nombre de la hija de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri, el lunes 9 de enero de 2023 a las 20:34 hs en el hospital Austral. Pesando unos 2.700 kilos en ese momento inicial, la bebé es la primera hija de la influencer y Nicolás Maccari, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

Ante el anuncio en redes sociales del nacimiento de la hija de la modelo, diversas personalidades del mundo del espectáculo la saludaron con mucho cariño. Jero Freixas, Mica Vázquez, Mery del Cerro y Dani La Chepi, entre otros, fueron algunos de los que le dejaron un mensaje en su publicación para felicitar a ambos padres primerizos.

"Bienvenida hija!" el primer posteo de Cale Ruggeri de su hija Vita Foto: Instagram/caleruggieri

Ahora bien, unos meses atrás, a finales de septiembre del 2022, Cande develó cuál sería el nombre de su primera hija y explicó su significado.

“VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá, con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”., escribió la modelo en su cuenta de Instagram.