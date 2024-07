Cestas caseras, ventanales y platos florales: así es la cocina vintage de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro es una de las actrices más destacadas en Argentina. Sus roles en novelas como “Ricos y Famosos”, “Sos mi vida” y “Muñeca Brava“ la han destacado en diferentes países del mundo como Rusia.

“@NataliaOreiroSoy volvió a demostrar por qué es una de las mejores actrices con su participación en #CasiMuerta”, destacó la revista GENTE.

Ahora bien, fuera de su ámbito profesional, la actriz disfruta de estar con su hijo Atahualpa, de 12 años. Entre sus actividades favoritas está la cocina, en donde ambos no dudan en crear diferentes platillos en su cocina de lujo.

Natalia Oreiro confesó el motivo por el que evita que su hijo use la tecnología

“Buen día, Luz de sol (...) ¿Cómo están? ¿Nueva receta? Se terminan las vacaciones (...) Necesito algo de lo que pueda reírme (...) Se viene un nuevo personaje (...) Me siento bien, de una manera especial”; destacó la actriz en su última dinámica con Atahualpa.

Así es la lujosa cocina de Natalia Oreiro

El video presentó diferentes espacios de la cocina. En principio, mostró que gran parte de los ingredientes que utilizó para el postre los tomó de su jardín.

Luego de tomar los limones, se dirigieron a la cocina. El espacio cuenta con cajones de madera y utensilios de lujo para cocinar, como exprimidores y horno de leña.

Natalia Oreiro en su cocina. Foto: @nataliaoreiro

Este último se hizo sumamente viral, dado que la actriz cortaba algunos troncos para utilizar el utensilio.

Seguidamente, el espacio de la cocina para organizar los patos y vasos generó suma sorpresa. Para darle un toque “vintage”, la actriz optó por organizar estos productos en diferentes repisas de madera y con colores cálidos.

El estilo "vintage" de la cocina de Natalia Oreiro. Foto: @nataliaoreiro

Entre los productos más destacados en el video, se encuentran sus platos con flores y bordeado dorado, sus copas de vidrio azules y sus ollas doradas y grises.

La respuesta del público a la cocina vintage de Natalia Oreiro

Tras dar a conocer su espacio para cocinar, sus usuarios no dudaron en alabar ese espacio. Con más de 66 mil me gustas y 100 comentarios, sus fanáticos celebraron su decoración y organización.

“Como me gusta tu cocina, ¿Puedo grabar alguna receta ahí? , Llevo los ingredientes, las sobras me las llevo en uno de esos platos que nunca devolveré” “Hermoso ver tanto hogar y naturalidad en tiempo plásticos”, “Invítame a tomar el té”, “Qué bronca me da esa cocina tan hermosa y perfecta, y también ese lemon pie y ese limonero y... Quiero vivir ahí”, destacaron algunos usuarios sobre su cocina.