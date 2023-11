Llega el verano y uno de los calzados que fueron furor durante el invierno continuarán en vigencia y serán las estrellas para combinar cualquier look veraniego. A pesar de las altas temperaturas y la duda que puede generar utilizar estos zapatos durante el verano; las biker boots serán tendencia y un must de la temporada.

Biker boots, la prenda trendy para esta temporada de verano Foto: web

Sin lugar a dudas las biker boots son el complemento infaltable que tuvieron mucha presencia en la moda otoñal europea y por eso no pueden faltar en la primavera argentina, por lo que no importa la época del año, todo momento es ideal para lucirlas. Las biker boots generan looks muy cancheros y atrevidos. Fáciles de combinar y vestir tanto en el día como en la noche.

Las biker boots van desde los colores clásicos como el negro o tonos marrones hasta colores más estridentes como el rojo y el verde. Con detalles de hebillas o apliques, son un calzado que realza cualquier look y le da un toque chic y elegante.

Las artistas más importantes a nivel mundial, suman estas botas a sus outfits y las combinan creando looks muy atrevidos y sensuales, Nicki Nicole, Dua Lipa, Taylor Swift, Tini, Rosalía, son alguna de las figuras internacionales que no dudaron en ir a la vanguardia y lucir las biker boots.

Las biker boots se imponen en esta temporada de verano

Este calzado es el complemento ideal para darle un toque sensual o de glamour a cualquier look, se pueden combinar con jeans o faldas cortas y vestidos. Se adaptan al día y a la noche.

Las botas son tendencia. Foto: Instagram

La biker boots son muy versátiles y se adaptan a cualquier temporada, para invierno o verano son el complemento idea y a la moda, ideales para marcar estilo y vanguardia.