Ya lo sabíamos: solo hay dos famosos argentinos nominados entre los más lindos del mundo y uno es Lionel Messi.

Como cada año, la reconocida revista “People” publica su famosa lista de “Los 50 más bellos del mundo”. Esta distinguida selección destaca a personalidades del mundo del espectáculo y otros ámbitos que sobresalen por su impresionante apariencia física. En esta oportunidad, Leo Messi y Antonela Roccuzzo representan a Argentina en el podio.

En el presente año, la lista presenta una singularidad, siendo compuesta por diversos grupos, tales como “Los Eternos”, “Los Duros”, “Las Amazonas”, “Los Guerreros”, entre otros. Sin embargo, por medio de un video publicado en la plataforma de YouTube, la revista reveló la lista completa liderada por una exitosa cantante colombiana.

Shakira

Durante el transcurso de este 2023, Shakira regresó con todo a la música, después de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Utilizando su talento, la colombiana encontró en las canciones una forma de sanar y de inspirar a otras mujeres, demostrándoles que siempre se puede salir adelante.

Este es el look deportivo chic con el que Shakira conquistó a Tom Cruise Foto: Jimmy Fallon

Becky G

La reconocida cantante de 26 años, Becky G, ocupa la segunda posición en la lista. Sus éxitos musicales como ‘Mamiiii’ al lado de Karol G y aclamadas presentaciones en distintos escenarios, la han convertido en una de las mujeres más exitosas del género urbano.

Becky G recibe el premio a la canción del año por "MAMIII" en los Latin American Music Awards el jueves 20 de abril de 2023 en la arena MGM Grand Garden en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)

Manuel Turizo

En tercer lugar, se encuentra el primer hombre y el segundo colombiano en la lista. Con tan solo 23 años, el reconocido cantante, Manuel Turizo, ha conquistado al mundo con su voz, junto con Shakira, con quien próximamente lanzará una nueva canción denominada “Copa Vacía”.

Manuel Turizo Foto: web

Bad Bunny

Continuando con el listado, se encuentra el cantante puertorriqueño de 29 años, Bad Bunny. En este momento se encuentra en la cúspide de su carrera, ya que su nueva música ha sido un éxito rotundo. Por tercer año consecutivo ha sido coronado como el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial.

Además, su gira “World’s Hottest Tour”se ha convertido en uno de los más populares en Latinoamérica.

El antes y después de Bad Bunny Foto: Instagram

Diego Tinoco

Diego Tinoco es la primera celebridad, no relacionada con la música, en figurar en este aclamado listado. Nacido en California, Estados Unidos y con tan solo 25 años ha alcanzado la fama gracias a su papel como “Nero the Phoenix Knight”, en el nuevo lanzamiento de “Knights of the Zodiac”.

Diego Tinoco Foto: web

Karol G

karol G Foto: web

Ana de Armas

La reconocida actriz cubana, Ana de Armas, ha recibido recientemente una nominación al Óscar como mejor actriz gracias a su destacada interpretación de Marilyn Monroe en la película “Blonde”. Además, su éxito la llevó a ser la copresentadora en el popular programa “Saturday Night Live”, donde compartió escenario con a la talentosa cantante Karol G.

Ana de Armas Foto: Instagram/ana_d_

Jennifer Lopez

La actriz y cantante Jennifer Lopez, ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento con numerosos éxitos. Recientemente, protagonizó la película original de Netflix: “The Mother”, la cual alcanzó el primer puesto en la plataforma poco después de su lanzamiento.

The Mother. (L to R) Jennifer Lopez as The Mother, Lucy Paez as Zoe in The Mother. Courtesy of Netflix © 2023. Foto: Courtesy of Netflix

Thalía

La mexicana, de 51 años, destaca como la famosa con más edad entre las diez primeras del listado. Sus proyectos más recientes son un claro ejemplo de que la edad no es un impedimento para seguir brillando. Entre ellos están: el álbum “Thalia’s Mixtape” y la docuserie “Thalia’s Mixtape: El soundtrack de mi vida”, disponible en Paramount+.

Alfombra roja en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023. Thalía. (Telemundo Internacional) Foto: Peacock

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El campeón del mundo y la empresaria rosarina conforman una familia adorable con sus tres hijos: Mateo, Thiago y Ciro. A pesar de su fama y riqueza, siempre han mantenido una actitud humilde hacia los demás, donde nunca perdieron su esencia como persona y por eso, fueron elegidos para estar dentro de la lista de los más bellos en este 2023.