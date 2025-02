Wanda Nara se descuidó y dejó ver un íntimo detalle mientras se filmaba en el baño de un hotel en Turquía

Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez no por su carrera o su vida amorosa, sino por un descuido en redes sociales. La mediática, que se encuentra en Turquía luego de recibir el premio a la “Mejor mujer del año”, compartió un video desde el baño de su lujoso hotel en Estambul sin notar un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

El descuido de Wanda Nara.

Mientras mostraba una crema desmaquillante, Wanda filmó sin darse cuenta una prenda íntima colgada en un costado del baño. A pesar de estar concentrada en la promoción del producto, el reflejo de la cámara dejó en evidencia la ropa interior, y las redes no tardaron en reaccionar.

Wanda Nara, la reina del espectáculo en Turquía

La empresaria y conductora está alojada en el Ciragan Palace Kempinski Istanbul, un hotel cinco estrellas con vista al estrecho del Bósforo, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Desde su llegada, Wanda se mostró fascinada con el lugar y compartió en sus historias cada rincón de su habitación, que cuenta con una vista panorámica impresionante.

Wanda posó de espaldas.

Wanda ganó un premio en Turquía.

Su estadía en Turquía se debe a la Europe Awards, donde Nara recibió el galardón a la “Mejor mujer del año”. En sus redes, expresó su felicidad:“Gané. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul”, escribió junto a imágenes del evento.

Nara deslumbró con un look en Turquía.

Para la ceremonia, deslumbró con un vestido rosa ajustado con espalda descubierta y una extensa cola, reafirmando su estilo sofisticado. El look causó furor en redes, donde sus seguidores no tardaron en felicitarla con mensajes como: “Más que merecido” y “Es que sos la reina”.