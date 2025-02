El picante palito de Wanda Nara a la China Suárez por estar en la casa que compartía con Mauro Icardi: “No es...”

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue su curso. En medio del escandaloso divorcio, la expareja se deja indirectas, y filtran chats que complican al otro. El futbolista viajó a Estambul con su novia la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio, y la conductora también llegó al país turco.

Mientras que la pareja del momento comparte fotos y videos de los paseos que realizan por la ciudad y se dejan mensajes de amor. Por su parte, Wanda Nara mostró la preparación para ir a la gala en donde recibió el premio a “mujer del año”.

Mauro Icardi y la China Suárez

Icardi no dudó en dejarle una indirecta a su ex y escribió: “La reina está en casa” sobre una publicación de la actriz en uno de los lugares históricos de la ciudad.

El viaje del futbolista y la actriz no cayó muy bien a Wanda Nara sobre todo porque la pareja está instalada en la casa que compartía la familia antes del divorcio. Por lo que aún quedan ropas, accesorios y cosas tanto de la conductora como de sus hijos.

Wanda Nara llegó a Turquía y le dejó un mensaje a icardi

El irónico mensaje de Wanda Nara para la China Suárez por instalarse en su casa de Turquía

En un vivo que realizó Wanda Nara desde el lujoso hotel en donde se hospeda mientras está en Turquía. La famosa fue consultada por su armario y por qué no se instaló en su casa, es decir la que compartía con Icardi.

Ante esto, la famosa dejó una indirecta y respondió: “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar”. Si bien estaba el rumor de que Wanda Nara viajó a Estambul para recuperar las pertenencias de ella y sus hijos, al parecer la famosa no se quiso cruzar con su ex y su nueva pareja.

En relación a su lujoso armario que tiene ahí, Wanda ironizó y comentó que tal vez las prendas pasaron de moda. Pero que algunas las usaría como “vintage”.