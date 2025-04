Wanda Nara habló por primera vez de su ruptura con L-Gante: “Yo no abandono”

La historia de amor de L-Gante y Wanda Nara tuvo varias idas y venidas, pero siempre triunfó el amor. La pareja que ya tuvo una fuerte crisis a comienzo de año, se reconcilió e hicieron frente a los rumores sobre ellos. Sin embargo, la relación llegó a su fin.

El WandaGate sigue sumando capítulos cada día. Wanda Nara enfrenta un escandaloso divorcios con Mauro Icardi por la separación de bienes y la tenencia de sus dos hijas. Mientras que el futbolista se muestra con su pareja, la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

Del otro lado, la historia entre la conductora y el cantante de RKT parecía ir viento en popa, ya que se mostraban juntos en eventos de música donde ella acompañaba a su pareja. Al igual que el festejo de cumpleaños que le organizó a L-Gante donde aclaró que seguían enamorados.

L-Gante confirmó su separación de Wanda Nara

A pesar de todo, la pareja enfrentaba rumores de distanciamiento entre ellos y que solo estaban juntos por compromisos laborales. Finalmente, fue L-Gante quien contó la verdad durante el Domingo de Pascua con un inesperado anuncio en sus redes sociales.

“Felices Pascuas”, escribió el cantante de RKT desde un sillón recostado sobre un peluche marrón. Luego, en la siguiente historia, L-Gante confesó a sus seguidores: “Gente, paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó”.

La respuesta de Wanda Nara a su ruptura con L-Gante

Dos días después del comunicado de L-Gante, Wanda Nara habló con LAM para confirmar su separación. “El fin de semana tomé una decisión. Yo soy una persona que no abandona (...) No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos con él. Y si me necesita, voy a estar, tengo algo maternal”, destacó la empresaria.

En esa nota también aprovechó de aclarar los reencuentros de sus hijas con Mauro Icardi tras dos meses de ausencia. “Muy de a poco estamos haciendo la revinculación de las nenas (...) Estoy muy contenta, soy yo la que les hiciste de que tienen que tener un vínculo”, aseveró.