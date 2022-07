Virginia Gallardo estuvo como invitada en LPA, el programa de Florencia Peña, y recordó al fallecido y querido Ricardo Fort. Durante la entrevista, la bailarina reveló detalles del último contacto que tuvo con el empresario mediático.

Según lo que contó Virginia Gallardo, la última charla telefónica que tuvo con Ricardo Fort antes de su fallecimiento fue cuando él la llamó desde Miami. En dicha conversación, “el Comandante” le confesó que necesitaba que fuera hasta allí a verlo.

Virginia Gallardo y Ricardo Fort Foto: Archivo

El relato de la vedette prosiguió y confesó: “le dije ‘no puedo Ricardo’; pero por lo menos tuvimos un ida y vuelta telefónico”. También tuvo un momento de reflexión sobre esas últimas palabras. “Lo más triste es que habíamos quedado en vernos y nunca llegó. Siempre lloro” dijo emocionada Virchu.

“¿Llorás porque lo extrañás?”, le preguntó Florencia Peña y Virginia se sinceró: “No, con el programa que hicimos en América el año pasado, A Mí Manera, sentí que fue revivir un montón de cosas, fue alguien importante en mi vida”.

En el programa, la modelo también contó el motivo por el cual se emociona cuando habla del tema. “Siempre que hablo me doy cuenta que no sané, no fui ni al velorio imagínate… pero lo soñé esa noche”, dijo refiriéndose al día de la muerte de Ricardo Fort. “Lo conté una sola vez, me costó mucho tiempo volver a hablar de esto y después de tantos años lo sigo llorando; el programa del año pasado me sanó”, finalizó Gallardo.

Felipe Fort no podrá homenajear a Ricardo Fort en los chocolates: le rechazaron la propuesta

El hijo de Ricardo Fort destacó que una de sus primeras propuestas era cambiar una de las famosas golosinas para rendir un homenaje a su padre, pero parece que no podrá ser posible en un futuro inmediato.

Felipe confirmó al programa Intrusos que ya se descartó la idea de ponerle las frases de su papá al chocolate de los “dos corazones”. Aunque esto no significa que el heredero de El Comandante no pueda cumplir con otros proyectos que tiene en mente.