Nacida y criada en una de las familias empresarias más reconocidas de la Argentina, a Martita Fort nunca le faltó nada desde lo material. Hija del mediático y querido Ricardo Fort, a sus recientes 18 años heredó junto con su mellizo Felipe, su parte de la gran fábrica de chocolates de renombre.

Pero desde antes de ser dueños de su propia fortuna, los jóvenes disfrutan de una vida llena de lujos y comodidades tanto de la mano de su padre, como junto al resto de su familia que los acompañó en la travesía de “ser millonarios”. Viajes por el mundo, vacaciones en Miami, autos de lujos y un guardarropa con las mejores marcas, son algunas de las ventajas de su posición económica.

Martita Fort de vacaciones en Parque South Pointe, Miami Foto: Instagram/martacfort

Sin embargo, en las rede sociales tanto Felipe como Martita se muestran como dos adolescentes muy sencillos, sin hacer ostentación de su fortuna. También respetuosos del bien ajeno, responsables y empáticos con quienes no se encuentran en su misma situación. Pero en las últimas horas, la modelo sorprendió con una elocuente respuesta a uno de sus seguidores.

Martita se animó a contestar algunas de las preguntas de sus fans a través de sus historias de Instagram. Entre las cientas que habrá recibido eligió hechar luz sobre solo algunos pocos interrogantes. El más llamativo quería saber “¿cómo es la vida de una millonaria? ¿es estresante?”.

La heredera del empresario chocolatero respondió irónica y sin pensarlo soltó: “Re... no sabés jajaja”. Mientras de fondo se podía ver una carrera automovilística a toda velocidad.

Martita Fort contó cómo lleva su entrenamiento físico

Amante de los tratamientos estéticos, reveló que para cuidar su piel reveló que se retocó la naríz pero sin intervención quirúrgica. La joven emprendedora se realizó una rinomodelación con inyecciones de ácido hialurónico. Pero al mismo tiempo aclaró que “es temporal y sin postreposo”.

Martita Fort Foto: Instagram

En el mismo intercambio con sus seguidores, otra persona le preguntó acerca de su entranmiento físico. “¿Cómo haces para tener pilas para hacer gimnasia?”, fue la pregunta y ella honesta respondió: “No me quiero hacer mucho la ‘influencer fit’ porque empecé hace casia tres meses nada más”.

De todas formas detalló su experiencia: “Cuando no tengo muchas ganas de ir, voy igual básicamente. Aunque no haya dormido o lo que sea voy igual, y después ahí cuando ya activo se me pasa”.