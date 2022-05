Martita Fort esta cada vez más parecida a su padre. Su estilo de vida, su carácter, su deseo por recorrer y su pasión por Miami lo demuestran. Además la joven siempre se muestra al ultimo grito de la moda.

Martita Fort Foto: Instagram/martacfort

Últimamente se estuvo mostrando con una de las principales tendencias del momento, la del corset. En su paseo por la noche de Miami se atrevió a un corset negro con transparencias. Es común que la hija de Ricardo comparta sus outfits en las redes sociales. En su cuenta de Instagram donde tiene más de 860 seguidores, se autodenomina como figura publica.

Martita Fort posó con un corset negro. Foto: instagram

También en Tik Tok se viralizó un video de ella bailando Esto recién empieza de Emilia Mernes y Duki con un corset rosa con cintas negras super cool. Lo que demuestra que es su prenda fetiche.

Cómo es el departamento de Martita Fort en Belgrano

Tras el fallecimiento de su mentor Gustavo Martinez, Martita realizó una entrevista para ¡Hola! Argentina en la intimidad de su hogar. En su lujoso departamento hay candelabros, un piano de cola, paredes y lavabos de mármol y grifería de cisne. En el living hay recuerdos de su padre, quien vivió en el departamento junto con ella y su hermano.

Martita Fort posó para sus fans. Foto: Instagram

Durante la entrevista confesó: “Lo que más me gusta es que la gente que me conoce y que me rodea, y que conoció bien a mi papá, me diga que tenemos el mismo carácter, porque él siempre tuvo una personalidad muy marcada, un carácter fuerte. Eso me gusta mucho. Que me vinculen con esa parte de él me honra y me llena de orgullo”-