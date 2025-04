Marta Fort es una de las personalidades con más likes en Instagram. Pisa fuerte en la escena mediática argentina. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y marca tendencia.

La hija de Ricardo Fort fue vista junto a un empresario millonario y desató rumores de noviazgo.

Atenta a las últimas vanguardias, combina a la perfección diferentes estilos para crear looks únicos. Sus fans alucinan con cada publicación y los likes no se hacen esperar. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista.

La hija de Ricardo Fort deberá operarse por su situación de salud.

Tiene un estilo muy particular y vanguardista. La joven disfruta del sol y la playa. Allí luce los trajes de baño tendencia y deslumbra con su estilo sensual y canchero. Las novedades del mundo de la moda jamás se le escapan y siempre va por más. Los must de la temporada 2025 jamás se le escapan.

Marta Ford para la revista Para Ti. Foto: Instagram.

La hija de Ricardo Fort, posó con un infartante vestido de noche en color rojo pasión. La influencer cosechó suspiros y alucinó a sus seguidores. Lució una espectacular prenda mega ajustada al cuerpo. Con espalda y hombros al descubierto.

El outfit de Marta Fort

Complementó el look llevando el cabello atado con algunos mechones alrededor de su rostro para darle mayor movimiento al peinado. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en color rojo.

Marta Fort apostó por un vestido de alto impacto y cosechó los suspiros de sus seguidores

La influencer comparte con sus seguidores diferentes momentos de su día a día. Es una verdadera it girl y sus looks siempre llaman la atención. Los looks osados son su especialidad y no duda en arriesgar con las últimas vanguardias del mundo de la moda.

Marta Fort alucinó corazones posando con un infartante look en color rojo

Marta Fort alucinó corazones posando con un infartante look en color rojo

Marta Fort alucinó corazones posando con un infartante look en color rojo

Marta Fort dejó sin palabras a sus seguidores luciendo un increíble vestido en color rojo pasión. Mostró mucha piel y dio cátedra de estilo con la fantástica prenda elegida. Los likes invadieron la publicación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.