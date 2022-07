Rocío Marengo no atraviesa un buen momento personal. Después de lamentar que su tratamiento para poder ser mamá no resultó, confirmó en las últimas horas su separación con Eduardo Fort.

La modelo y el empresario mantuvieron una relación de más de ocho años y hasta tenían planes de casarse. Pero algunas crisis de pareja dejaron su relación en el pasado. Así lo contó a través de las redes sociales y sorprendió a todos los usuarios.

Rocío Marengo se iba a casar con Eduardo Fort. Foto: Instagram Rocío Marengo.

Con más de 900 mil seguidores en Instagram, la exparticipante de “MasterChef Celebrity” se animó a habilitar la opción de que los internautas hagan sus preguntas. Entre ellas se destacó: “¿Te vas a casar?”. Y fue cuando Rocío Marengo no solo anunció la cancelación de la boda, sino que también deslizó la ruptura con Fort.

Rocío Marengo confirmó su ruptura con Eduardo Fort Foto: captura Instagram

“Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo”, fue la tajante respuesta de la también actriz. Y en otra de las interacciones de los usuarios, uno de ellos le dejó un conmovedor mensaje: “Deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad”.

El deseo de Rocío Marengo Foto: captura Instagram

Ante el comentario de un seguidor, la exvedette reaccionó: “Sí, yo también lo deseo, confío en los planes y tiempos de Dios”. El casamiento había sido confirmado a principios de junio por Pía Shaw en ‘LAM’”.

Rocío Marengo lamentó que no funcionó su tratamiento de maternidad

A menos de un mes, llegó la noticia de su separación. Tiempo atrás, la artista lamentó que “no hay bebé en camino” después del tratamiento que comenzó en abril para ser madre soltera pese a que por entonces se encontraba en pareja con el hermano de Ricardo Fort.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

A través de su perfil público, la figura de la farándula argentina documetó el paso a paso de su búsqueda hasta que finalmente no obtuvo los resultados esperados. “Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”, se sinceró.