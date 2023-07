Ulises Jaitt señaló al que sería el asesino de su hermana, Natacha

Ulises Jaitt es un conductor de radio, que actualmente tiene un programa, El show de Ulises por Radio XLFM y también colaborador de un portal de noticias. Él saltó a la fama por ser hermano de Natacha Jaitt, una vedette, actriz y modelo argentina, quien falleció en 2019 y la resolución del caso dejó disconforme a la familia.

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019 en un local llamado Xanadú en Benavidez. Diez meses antes, ella escribió en tweet y declaró: “no me voy a suicidar. No me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, no fui yo. Guarden tuit”.

El mensaje que había dejado Natacha Jaitt Foto: twitter

El 12 de julio de 2023, a más de cuatro años de la muerte de Natacha, su hermano, Ulises, publicó un tweet muy similar y dijo: “Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit 😞”.

El tweet de Ulises Jaitt Foto: twitter

Ulises se encuentra en plena investigación y apuntó contra el dueño de Xanadú y dijo: “Gonzalo Rigoni es el asesino, el protegido por la Justicia. Le puso droga en la copa, con eso la desmayó y en estado de inconsciencia le puso más droga en las fosas nasales hasta matarla”.

Teniendo en cuenta ello, agregó: “En el informe que presenté de la perito explica que se encontró abundante droga en sus fosas nasales y que es compatible con una inhalación involuntaria, es decir, que Natacha no se murió por consumir esa noche por su propia voluntad”.

Ulises Jaitt contra la justicia Foto: web

Y finalmente dijo: “En el material fílmico, Rigoni se lleva la botella y las copas para limpiarlas y tira toda la droga en la bacha. A los fiscales no les alcanzó. Tampoco fue imputado por los delitos de la ley de drogas, facilitación del lugar y suministro de estupefacientes”

¿Hay más involucrados en el caso de Natcha Jaitt?

Según informó Ulises Jaitt, “Un policía fue parte del plan, mueve la mochila. Hay un fiscal denunciado por encubrir. Cremaron todos los órganos a las tres semanas, ilegalmente”.