El perturbador mensaje de Ulises Jaitt que hizo recordar a las advertencias de Natacha Jaitt un mes antes de su muerte: “Aviso...”

Ulises Jaitt ha desempeñado un papel destacado en la búsqueda de respuestas y justicia en relación con la trágica muerte de su hermana, Natacha Jaitt. El locutor ha llevado a cabo una fuerte presión mediática para lograr que las autoridades lo escuchen y avancen en la investigación sobre lo sucedido el 23 de febrero de 2019.

Recientemente, se pudo desbloquear la tablet de la modelo, lo cual abre la posibilidad de acceder a detalles importantes relacionado con el caso. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado el contenido de dicho dispositivo. Por su parte, Ulises denuncia que el procedimiento ha sido irregular y cuestionable.

El posteo de Ulises Jaitt a casi tres años de la muerte de Natacha. Foto: Instagram/ulisesjaitt

Qué mensaje dejó Ulises Jaitt en Twitter

Durante la ardua investigación acerca de la muerte de Natacha, el joven locutor ha denunciado haber sido objeto de amenazas en las últimas horas, lo cual lo impulsó a emitir una inquietante advertencia. A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, dejó claro que no tiene intenciones de hacerse daño y advirtió que si algo le sucediera, no fue por elección propia.

“Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de esto pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, escribió el hermano de la reconocida modelo junto a un emoji de tristeza.

El tweet de Ulises Jaitt Foto: twitter

Para sorpresa de muchos, Ulises Jaitt, que ha estado recibiendo dichas amenazas en Instagram, acabó siendo denunciado por “amenazas” por parte de Cosme Iribarren, uno de los fiscales encargados del caso relacionado con la muerte de su hermana.

“Me denunció Cosme Iribarren, fiscal del caso Natacha. Entiendo que me quiere hacer una cama utilizando a un familiar. Su familiar fue quien hace más de un mes me amenazó por Instagram y me dijo “ya vas a caer””, reveló el locutor.

Qué mensaje había dejado Natacha Jaitt

Es importante destacar que aproximadamente un mes antes de su trágica muerte, Natacha dejó una advertencia similar a la de Ulises a través de su cuenta de Twitter.

“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, NO, YO NO FUI. Guarden tuit”, expresó la modelo, causando gran preocupación.