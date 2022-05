Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli fueron una de las mayores noticias durante el mes de mayo a raiz de su separación, tras nueve años de relación y un hijo en común, Lorenzo de ocho años de edad.

La noticia de la separación se dio a conocer a través del programa de televisión LAM conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América TV y el portal de noticias Infobae.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes Foto: web

“Todo empezó cuando volvieron de Punta del Este después de unas vacaciones familiares y el motivo sería diferencias en la convivencia” aseguraba una de las panelistas del mencionado programa.

Es en este sentido que, Yanina Latorre aseguró que la empresaria habría sido quien tomó la decisión, no estando conforme con la misma el conductor de televisión “Me dicen que la decisión es de Guillermina, que él no estaba tan convencido con la separación” compartía la panelista con el público.

Qué dijo Guillermina Valdés tras su separación de Marcelo Tinelli

Tras casi un mes desde la separación, Guillermina Valdés mantuvo una conversación con el programa de televisión Los socios del espectáculo, donde, contó a corazón abierto por primera vez cómo se siente tras la misma.

“Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo, y eso para mí es todo” comenzaba expresando la empresaria, aún con la herida abierta tras la ruptura de la pareja de nueve años de relación.

Qué dijo Guillermina Valdes tras su separación de Marcelo Tinelli.

Es en este sentido que, Guillermina destacó el cariño que comparten con el conductor, asegurando que este no se terminará por más que no sigan en pareja “Nos respetamos, nos queremos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Hablamos diariamente sobre Lorenzo, lo que es mejor para él…”.

Finalmente, la empresaria compartió con los televidentes “Es el proceso de la separación y saber que vamos a ser compañeros toda la vida. Así que estoy agradecida”.