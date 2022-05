Este martes, la noticia de la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, dejó a todos consternados. Después de que Infobae confirmara la información, Yanina Latorre reveló cuál de los dos habría tomado la determinación.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli.

“Sus hijos tienen maneras distintas de vivir, formas diferentes, y cuando estuvieron en Punta del Este la convivencia estaba rara”, contó la panelista en “LAM” (América) sobre una de las causas de la ruptura de los padres de Lorenzo (8).

Uno de los otros motivos habría sido el viaje del periodista a México, donde vive su hija Mica Tinelli con su novio, el futbolista Licha López, mientras que la exjurada de “La Academia” se fue con sus hijos a Europa. “No estaban separados, pero era raro sumar tanto chico con un jugador de fútbol”, agregó la mediática.

Marcelo y Guillermina están separados Foto: El Trece

Con respecto a quién decidió finalizar todo, la angelita indicó: “Me dicen que la decisión es de Guillermina, que él no estaba tan convencido con la separación”.

Marcelo Tinelli y su hijo Lolo.

Ante la consulta de si podría tratarse solo de una crisis, Ángel De Brito concluyó: “Por ahora es una separación. A ella no le gustó no ir al viaje de él con los hijos. La gente pensaba que Guillermina no tenía carácter y tiene mucho carácter. Y los hijos también, de los dos lados”.

Guillermina Valdés y su hijo Lolo Foto: Instagram/guillevaldes1

La separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli en 2020

En junio de 2020, durante los primeros meses de pandemia, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli atravesaron una crisis y decidieron separarse. Fueron ellos mismos quienes anunciaron la ruptura a través de las redes sociales.

“Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento”, expresó el conductor. Sin embargo, en octubre del mismo año volvieron a apostar al amor.