Guillermina Valdés sorprendió en medio de una entrevista con detalles en exclusiva de cómo fue su vínculo con Sebastián Ortega y habló por primera vez sobre cómo vivió su separación.

Recordemos que, Guillermina y Ortega estuvieron en pareja desde 1998 y en matrimonio desde el año 2009 hasta el 2011; juntos formaron una familia de tres hijos: Dante, Paloma y Helena.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega Foto: Web

Sobre su relación la empresaria y actual pareja de Marcelo Tinelli comenzaba diciendo “Estaba medio apagadita. Bueno, ¡medio bastante! La verdad es que ahí estaba muy metidita para adentro” lo cual la llevó a reflexionar que “Se ve que necesitaba pasar por eso para ser quien soy”.

Pero lejos de castigarse Guillermina por sus formas de accionar en el pasado, agregó “Esa era yo, siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos como espejo de las personas con las que estamos. Y Sebas era, en ese entonces, quien yo elegía. Él era eso y yo, lo que era”.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega Foto: Web

De todas formas, la empresaria dejó en claro que no todo era tristeza durante el matrimonio con el productor y que eran muy felices en principio junto a sus hijos. Fue siguiendo esta línea que Guillermina decidió dejar en claro el porqué de la decisión de alejarse de los medios por aquel entonces:

“Elegí estar en un lugar en el que ´el otro hiciera´ mientras yo estaba con mis pollitos. Fue mi opción. No está bueno decir ‘No podía’, o ‘No me dejaba’ [...] Tengo demasiada personalidad para que me digan lo que debo hacer”.

Finalmente, Guillermina expresó “Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá... Y llegó un momento en que el dije: ‘Ay, qué lástima... Pero no...’”.

Por qué se separaron Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega se conocieron en el año 1998 en Punta del Este y luego de 14 años juntos decidieron poner fin a su relación en el año 2011.

Por aquel entonces, los principales portales de noticias aseguraban que tras el paso de la modelo por la tira de televisión Botineras, producida por Ortega, la pareja comenzó a ir en picada.

El principal rumor y la hipótesis más “comprada” era que existía al interior de la misma una crisis de intimidad producto de los celos de él ante la actuación de ella con el actor Christian Sancho, con quien compartía set.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega Foto: Web

Sin embargo, Guillermina a días de que naciera el rumor de separación decidió salir a confirmar el hecho con la revista Paparazzi y dejó en claro de que todo había quedado en bueno términos con Ortega y que no sabían si la misma iba a ser definitiva:

“Te confirmo que estamos separados. No te puedo decir si es algo definitivo o no. Pero sí quiero dejar bien en claro que el vínculo con Sebas está y se mantiene en muy buenos términos”.