En las últimas horas, Guillermina Valdés abrió su corazón y reveló la profunda charla que mantuvo con su hija Paloma Ortega cuando le contó acerca de su orientación sexual. La diseñadora detalló que la joven es lesbiana y recordó cómo fue su reacción al enterarse.

En una entrevista a corazón abierto, la pareja de Marcelo Tinelli dialogó con Infobae y aseguró que la confesión de su hija la tomó de sorpresa y la hizo replantear acerca de estar “más atenta” como madre. En un principio reflexionó acerca de la diversidad y aseguró: “Ni siquiera soy pro diversidad, porque no registro las diferencias, que está todo bien”.

De paseo por Londres Foto: Instagram

“No me importa qué hacés en tu vida privada, con quién te vas a dormir. Después hay situaciones más complejas que tienen que ver con la identidad y me parece que la gente ya tiene que dejar que cada uno sea. Soy respetuosa”, manifestó. En ese sentido sentenció que sus hijos “en general son muy abiertos, no tienen etiquetas”.

Fue cuando recordó la conversación que tuvo con Paloma, fruto de su relación con Sebastián Ortega, y manifestó: “Mi hija pasó por una situación y me dijo: ‘soy gay’”.

Cuál fue la reacción de Guillermina Valdés al conocer que su hija es gay

“Ella me lo contó llorando con angustia. Y después que me lo dijo se quedó en el cuarto un tiempo... ella me lo contó angustiada”, detalló. El episodio ocurrió cuando la joven tenía 16 años y fue impactante para Guillermina: “No me lo esperaba”.

Paloma Ortega, hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega Foto: Instagram

Luego expresó honesta: “Fue tremendo. Como madre, dije ‘Yo no me di cuenta’. Y pensé qué mal, cómo no me di cuenta... como madre... Qué dormidita”. Pero pronto pudo cambiar su actitud para acompañar a su hija.

“¿Ella está bien? Yo quiero que ella esté bien. Y ahí fuimos a la psicóloga, no porque esté mal eso que me contaba... Ella estaba bien, pero en realidad debió ser difícil para ella decirmelo”, interpretó. Y cerró con lo que charló con su hija: “¿Estás bien? ¿Necesitás algo? Sino, presentame a quién sea tu amor cuando venga”.

Guillermina Valdés con Paloma y Helena Ortega Foto: Instagram

A principios de abril, Paloma decidió instalarse en Londres y viajó junto a su mamá y su hermana Elena para poder instalarse allá. Juntas aprovecharon para recorrer la ciudad y compartieron algunas imágenes en las redes de su escapada por Europa.