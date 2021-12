El 8 de septiembre de 2012 es una fecha que Benjamín Vicuña (43) y Carolina “Pampita” Ardohain (43) no olvidarán jamás. Es que su hija Blanca falleció a los seis años debido a una neumonía hemorrágica tras haber contraído un virus mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Cancún.

Benjamín Vicuña abrió su corazón y explicó cómo vive sin la presencia de su hija Blanca

En una entrevista para el medio chileno El Planeta Urbano, el periodista Luis Corbacho le preguntó al actorsi quedó “paranoico” con el tema salud por su pequeña fallecida, a lo que él le contestó: “No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero”.

Y agregó: “Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné”.

El posteo de Benjamín Vicuña conmemorando a su hija Blanca.

“Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida”, finalizó.

Benjamín Vicuña le dedicó un hermoso mensaje a su hija Blanca, en un nuevo aniversario de su muerte

El posteo por su cumpleaños

Hace dos días, el exmarido de Pampita cumplió 43 años y realizó una publicación a través de su Instagram, cuenta en la que tiene 2.4 millones de seguidores, para celebrar con sus admiradores.

Benjamín Vicuña y las reflexiones compartidas en el día de su cumpleaños

“Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me enuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental, pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro”, comienza diciendo el posteo que tiene casi 100 mil likes y cientos de comentarios.