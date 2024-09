Tras las duras críticas del jurado, Matías Alé estaría evaluando renunciar al Cantando 2024: “No me siento comprendido”.

Tras meses de preparación, Matías Alé hizo su debut en el Cantando 2024. Aunque el actor había prometido al público que ganaría el certamen, su actuación no convenció al jurado, y Nacha Guevara lo criticó duramente. Horas más tarde, en una entrevista con A la tarde (América), el concursante del reality expresó que está considerando la posibilidad de renunciar.

Matías Alé en el "Cantando 2024". (Captura)

Esto fue lo que dijo Matías Alé, luego de su participación en Cantando 2024

Al inicio de la entrevista, Matías mencionó que estaba en contacto con un productor musical que le pidió encarecidamente que no renunciara, argumentando que habían descubierto en él algo especial. Tras finalizar la llamada, comentó: “Hay artistas que no son comprendidos, y yo no me siento comprendido”. Luego se preguntó: “¿Por qué todos debemos afinar? ¿Por qué todos tenemos que cantar bien?”.

Más adelante, Matías señaló a Marcelo Polino como la causa de su bajo puntaje. “No terminó la canción y Marcelo la mira a MIlett, lo mira a Flavio y a Nacha, que no se si le llegó el mensaje porque estaba más lejos. Pero Marcelo, pregúntenselo a él, está él condicionando el puntaje que nos van a poner”, afirmó.

“Milett dijo me encanta lo que haces, me divierte lo que haces, pero su puntaje no coincide con lo que dijo. Esto está influenciado por Marcelo. Por eso mis ganas de no ir”.