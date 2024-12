Los creadores de contenidos son el nuevo rostro en las plataformas digitales. Martín Cirio, Nati Jota y la Tía Sebi son algunos comunicadores que han demostrado cómo las redes son el nuevo canal de información actual.

La fuerte denuncia de la Tía Sebi tras ser despedido del streaming del Cantando 2024: “No me conviene contar esto”

“Tenía miedo y decía: ‘¿Hasta cuándo me va a durar este chiste de la Tía Sebi?’. Sentía que tenía que entrar en los medios más tradicionales para tener una pata más firme, más estable porque tenía miedo de que deje de causar interés y ya está. Por suerte pasaron como cuatro años y sigo choreando con eso. Hoy que laburo con marcas y que hago acciones, entiendo que no es 100 por ciento necesario estar fijo en un medio de comunicación todos los días”, aseveró la Tía Sebi en Infobae sobre su camino en las redes sociales.

Ahora bien, pese a su éxito en redes sociales, el influencer se hizo viral tras revelar que fue despedido del programa de streaming del Cantando 2024. A través de sus redes sociales, expresó todo lo que debió pasar durante su participación en el programa.

El duro descargo de la Tía Sebi que se hizo viral en redes

El creador de contenido reveló lo sucedido con América a través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter). En su publicación, explicó que el canal decidió despedirlo del stream, a pesar de que él había estado asistiendo al estudio sin un sueldo fijo y utilizando sus ahorros para el transporte.

El descargo de la Tía Sebi.

“Después de 3 meses yendo por amor al arte, gastándome la plata que ya no tenía en viáticos y comida, faltando 3 grabados, me “echaron” del #StreamingDelCantando”, comenzó diciendo el comunicador.

La Tía Sebi expresó que la decisión del canal surgió luego que solicitara algunos días menos en el stream por las condiciones a las que estaba sometido para ir al programa. “No les cayó bien que debido a esas condiciones pedí ir menos días. No me conviene contar esto, pero 0 ganas de dejarlo pasar”, reveló el influencer.

Finalmente, la Tía Sebi le explicó a los usuarios que siempre iba al estudio (ubicado en Once) por medio de transporte público. Por tanto, debido a que salía muy tarde del programa, debía pagarse taxis para llegar a su casa en el conurbano.

“La ida siempre la hice en transporte público… en cambio, la vuelta como el estudio queda en pleno once, volverme a esa hora en bondi hasta el conurbano no era opción. Si les muestro la guita que me gasté en Apps de auto, todos estos meses se caen de cu**”, sentenció el comunicador.