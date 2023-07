Tiene 2 y se cría lejos de las cámaras: así está hoy Agustín, el hijo menor de Abel Pintos.

Abel Pintos hace parte de los famosos del país que prefiere mantener su vida familiar lejos de las cámaras y especialmente de las redes sociales, tratando siempre de ser cuidadoso con lo que comparte en estas.

Pintos tiene una hermosa familia ensamblada junto a Mora Calabrese y Guillermina, la hija de Mora fruto de una relación anterior.

Abel Pintos Foto: Instagram

En octubre de 2020, se sumó un nuevo miembro para ampliar el clan: Agustín, el primer hijo biológico de Abel Pintos.

Abel Pintos y Mora Calabrese en la fiesta Bresh (Captura de pantalla)

Así está hoy Agustín, el hijo de Abel Pintos

El niño nació en la provincia de Chaco, donde su madre es originaria y donde la pareja decidió establecerse. Abel explicó en una entrevista: “Vivíamos en Pilar, al norte de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos lejos de nuestras dos familias, no teníamos a nadie cerca. Quería que ella también tuviera otro tipo de apoyo: amigas, familia, con Guillermina, la hija de Mora. Fue entonces cuando me di cuenta de que me sentía muy bienviviendo en esa ciudad chaqueña (Resistencia)”.

Abel Pintos y su nueva postal junto a su hijo Agustín Foto: Redes Sociales

A diferencia de otros famosos, Abel y Mora tomaron la decisión de no exponer tanto a su hijo menor, por lo que casi no comparten fotos del pequeño en las redes sociales.

Abel Pintos junto a su familia. Foto: Instagram

Sin embargo, recientemente, para celebrar el Día del Padre, Abel abrió un vistazo a su vida privada y publicó una series de dulces foto junto a sus dos hijos y su esposa, donde expresó con mucha efusividad un mensaje en conmemoración de este día especial y que refleja sus sentimientos sobre la paternidad: “¡Feliz día! ¡Feliz la vida de todos los padres! Es Lo más hermoso del mundo”.

Así están hoy los hijos de Abel Pintos. Foto: Instagram

En la mayoría de las fotos de Instagram vemos a Pintos disfrutar junto a sus dos hijos, además de que el pequeño Agustín ya está grande y sorprendió a los fanáticos del cantautor.