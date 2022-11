Abel Pintos cantó contra todo pronóstico y dejó un emotivo mensaje a sus fans cordobeses

El sábado fue la noche elegida para que Abel Pintos despliegue su show en el estadio Mario Alberto Kempes. El bahiense brindó un espectáculo de más de dos horas, donde el público no se enmudeció ni por la intensa lluvia. Tras la presentación, el cantante dejó un emotivo agradecimiento a sus fanáticos.

El músico subió al escenario pasadas las 21, con un público que no dejó de acompañarlo con cánticos y aplausos. Si bien la lluvia era amenazante, no presentó relevancia para el público que le hizo frente al clima y se dejó inundar por las melodías de Abel Pintos.

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Soñé y soñamos duramente mucho tiempo una noche como esta. Gracias de todo corazón. No tengo idea de cuánto va a durar el show, pero esta emoción no me la voy a quedar adentro”, dijo el cantante en medio del espectáculo, claramente conmovido.

El agradecimiento de Abel Pintos posterior a su show

Posterior al evento, Abel Pintos aprovechó para volver a agradecer a sus fans y utilizó la red social Twitter para expresarse.

Abel Pintos brindó un show en el estadio Mario Alberto Kempes donde repasó grandes éxitos de su carrera. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“La pasión se siente, se vive, no la podes contar y lo que nos envolvió a todos y cada uno de los que estuvimos recién en el estado Mario Kempes fue pura pasión. Gracias por llevarme tan adentro y por grabarte a fuego en mi esta noche Córdoba. Te amo”, publicó el cantante.

El agradecimiento del cantante con Córdoba. Foto: Twitter

El show de Abel Pintos, en fotos

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos en el Kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos brindó un show en el estadio Mario Alberto Kempes donde repasó grandes éxitos de su carrera. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Abel Pintos brindó un show en el estadio Mario Alberto Kempes donde repasó grandes éxitos de su carrera. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque