Susana Giménez: su futuro en la actuación, el flechazo con Monzón y un picante ida y vuelta sobre el amor de su vida.

Susana Giménez realizó su primera entrevista en un canal de streaming. La diva de la televisión estuvo presente en“Soñé que volaba”, programa que conduce Migue Granados en su plataforma oficial Olga. Durante esta charla, Susana habló en profundidad sobre diversos aspectos de su vida, un día después de haber generado polémica por sus comentarios sobre el caso de Jey Mammón.

Susana: sus dichos sobre la actuación y el flechazo con Monzón

Durante la charla, Susana compartió detalles de su juventud, como ser madre a los 17 años y su breve experiencia como docente. En cuanto a su carrera en la actuación, Susana destacó que por lo general no la tomaban muy en serio, ya que protagonizaba películas cómicas junto a Olmedo y Porcel.

Sin embargo, mencionó que con la película “La Mary” fue diferente y no pudo evitar hablar sobre las escenas que compartió con Monzón, calificándolas como “muy fuertes”. “No te voy a dar detalles, tuvimos un flash, después y durante del rodaje. Era muy fuerte”, aseguró la diva, guardando cierto misticismo sobre el tema.

Carlos Monzón y Susana Giménez, en una escena de 'La Mary'.

La conductora reconoció que era hábil en la negociación de sus contratos y que tenía una buena intuición para elegir sus proyectos teatrales. Sin embargo, confesó que no le gustaba la revista, ya que sentía que estaba al servicio del cómico y consideraba que era un ambiente machista. “Era re machirulo”, recordó.

Susana anunció que la próxima temporada de verano será la última vez que se suba a las tablas con la exitosa obra “Piel de Judas”. Además, expresó su deseo de regresar a la televisión, afirmando que le gusta trabajar. Sin embargo, reveló que decidió alejarse de la televisión debido a su desacuerdo con la situación del país, aunque aclaró que nunca fue su fuerte la economía.

“El año que viene voy a hacer televisión. A mí me divierte trabajar, yo me fui porque no estaba de acuerdo con un montón de cosas que pasaban, no con el país, porque amo la Argentina, pero no me gustaba el Gobierno”, sentenció.

Sobre sus días en su chacra de Punta del Este, donde se mudó durante la cuarentena, explicó: “Me levanto tarde, al mediodía, me duermo a las 5 o 6, entera. Me tomo algo para dormir”.

Susana Giménez y el amor de su vida

Durante la entrevista, le preguntaron sobre el gran amor de su vida, a lo que Susana respondió que nunca lo revelaría. “¿El gran amor de tu vida quién fue?”, le preguntó Migue. “Nunca lo voy a decir”, dijo Susana y cuando le preguntaba si la persona está vivo comenzó a reírse.

Susana Giménez en el programa de Migue Granados.

También se le consultó sobre algún acercamiento romántico con alguno de los galanes que había entrevistado, y mencionó que le encantaba Alain Delon, pero que no era necesario que ella tomara la iniciativa, ya que los hombres debían hacerlo. Afirmó que nunca fue rechazada, pero destacó que lo lindo no era eso, sino el cariño y el amor verdadero de la gente, tanto en Argentina como en Uruguay.