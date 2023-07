Después de defender a Marley, Susana Giménez respaldó a Jey Mammón: “Terminemos con esta estupidez”

Susana Giménez regresó a la Argentina para cumplir con diversos compromisos y al cruzarse con los medios que la esperaban habló de varios temas. Así, se refirió a sus proyectos laborales, hizo referencia al difícil momento que atraviesa Silvina Luna y volvió a defender a Jey Mammón.

En diálogo con “A la tarde”, la conductora abordó varios temas de actualidad. Sin embargo, sorprendió a todos con su reacción al enterarse en vivo de que Mammón, quien anteriormente había estado en “Intrusos”, asistiría a la entrega de los Premios Martín Fierro.

“¡No me digas! Me parece fabuloso. Me parece bárbaro, por favor, terminemos con esta estupidez. Son cosas del pasado. Hay algo nuevo que la gente deberá respetar, pero lo del pasado... es para sacarle guita”, sentenció haciendo una clara referencia a Lucas Benvenuto, quien denunció al exconductor de “La peña de morfi” por abusar sexualmente de él cuando era menor de edad.

Previamente, la conductora había expresado una opinión similar respecto de las acusaciones en contra de Marley, que generó polémica. “Yo dije que prescribió, pero no quise decir que prescribió en el sentido de que hubo un juicio, sino que prescribió porque es antiguo. Es algo que ocurrió hace 35 años. Es decir, ya ha prescrito”, explicó.

Las declaraciones de Susana Giménez generaron controversia y diversas reacciones en la opinión pública. Mientras algunos apoyan su postura de dejar el pasado atrás, otros consideran que minimiza la gravedad de las acusaciones.

Qué dijo sobre la salud de Silvina Luna

“¡Ay, qué horror! Recé, porque hay una cadena de oración. Recé”, expresó Susana cuando le preguntaron si podía decir algunas palabras en relación al estado de salud de Silvina Luna, quien se encuentra hace más de 20 días luchando por su vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Cuál es el proyecto de Susana Giménez en Telefe

Por otro lado, comentó que sigue contratada por Telefe pero que no hará más especiales para plataformas sino que, finalmente, volverá a la pantalla chica con su icónico programa. “El formato de siempre, creo que todos los domingos”, adelantó la diva de los teléfonos.

En cuanto a la posible incorporación de Mirtha Legrand a Telefe, Susana expresó su felicidad. “Me da una alegría. La amo con toda mi alma. No hablé con ella, no tuve tiempo. No me llamó, ella llama de noche. Nacho es un sol”, expresó Giménez.