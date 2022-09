Soledad Aquino reapareció junto a Marcelo Tinelli y recordó sus días internada

Luego de estar internada durante meses y muy delicadad de salud, Soledad Aquino volvió a aparecer en forma pública este martes a la noche junto a su exmarido Marcelo Tinelli. Acompañó a su hija Cande Tinelli al programa “Canta Conmigo Ahora” y protagonizó un momento muy emotivo al aire.

En 2021 la bailarina de flamenco estuvo internada por una hemorragia intestinal. Luego su cuadro se complicó al contraer coronavirus y una vez que estuvo recupera ingresó a la lista del INCUCAI para recibir un trasplante de hígado.

Soledad Aquino estuvo internada casi ocho meses

Durante todo el prceso que duró su recuperación, Soledad fue acompañada de Marcelo Tinelli, las hijas que tienen en común, Cande y Mica, y el resto de la familia ensamblada que formó el presentador con Paula Robles, mamá de Francisco y Juana, y su pareja de entonces, Guillermina Valdés, mamá de Lolo.

El pasado 10 de junio de ese año llegó el transplante de hígado y Soledad Aquino pudo recuperar su vida normal. Ahora, con un buen y estable estado de salud, la bailarina se mostró en el ciclo de El Trece y recordó su internación.

El emotivo momento de Soledad Aquino junto a Marcelo Tinelli

En medio de la competencia de canto, el presentador se tomó un momento para salur a su exesposa que se encontraba en la triuba. En ese momento, la presencia de Soledad Aquino sorprendió a varios de los presente y Tinelli exclamó: “Ha venido Sole, ¡Vamos Sole, todavía!”.

Acto seguido, el conductor soltó una tentadora propuesta el programa al ofrecerle a su ex que sea parte del jurado. “Sole un día tiene que venir como jurado, fue cantante flamenca, bailarina flamenca. Cande, invítela a mamá”, disparó en guiño para su hija.

Soledad Aquino

La joven en destacó: “Me muero si viene mamá al jurado, al lado mío así chusmeamos todo”. Y advirtió: “Sabe mucho mamá, de flamenco, de todo. Es picante mamá”. Divertido, Tinelli reconoció: “Ya la conozco”.

Fua cuando Soledad Aquino tomó el micrófono y recordó sus días internada en la clínica con una emotiva anécdota sobre Tinelli: “Cuando cantabas vos en el sanatorio no sé cómo no se iban todas as enfermeras y los médicos”. Y detalló: “Me hacía serenatas que estaban muy buenas, las escuché después”.