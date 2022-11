Sol, la hija de El Polaco y Karina La Princesita, sorprendió en TikTok con un video cantando

Sol Cwirkaluk es la hija de El Polaco y Karina La Princesita y parece que seguirá los pasos de sus padres, ya que está formándose como cantante. Sin dudas, el talento fue heredado de quienes supieron ser la pareja de cumbia tropical más querida de todos los tiempos. Si bien actualmente los cantantes están por caminos separados, mantienen una gran relación gracias a su hija.

Horas atrás, Sol compartió un video en su cuenta personal de TikTok, perfil en el que acumula más de 903 mil seguidores y donde es muy activa. Allí comparte todo tipo de contenido, desde recetas, rutinas, bailes y videos de comedia. La joven de 15 años supo cómo conquistar por su propia cuenta a los usuarios de las redes y cuenta con gran apoyo.

Sol tiene 15 años y ya estuvo en varios escenarios. Foto: Instagram

Por eso es que uno de sus últimos videos es furor. Y es que la hija de los cantantes compartió un cover a capella que ya tiene más de 188 mil reproducciones, superó los 36 mil likes y cuenta con cientos de comentarios. La joven cantó “Made you look”, una canción de Meghan Trainor y dejó sin palabras a sus seguidores.

Incluso, muchos de los comentarios estaban relacionados a que, en el caso de haber una nueva edición de La Voz Argentina, la joven debería audicionar. “Yo diría que vayas a La Voz Argentina, próxima temporada”, “Soy yo o tiene la voz parecida a Ariana Grande y a Ángela Torres”, “Cantas re lindo”, “Tiene muy linda voz”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos comentarios que le dejaron a Sol en el video. Foto: Captura

La historia de amor de Karina La Princesita y El Polaco

Karina Tejeda y Ezequiel Cwirkaluk se conocieron cuando tenían 20 años. “Yo estaba en mi primer grupo donde después me hice solista y ella ya era Karina. Un día fui a verla a un boliche de zona Oeste. Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí”, recordó el cantante en alguna ocasión.

Karina y el Polaco cuando eran pareja. Foto: Archivo

“No sé por qué en un momento le fui a tocar los tobillos y le dije ‘hay otra cantante que no me llega ni a los tobillos’. Ella estaba con el novio y al pibe la dije ‘vos también sos muy lindo’. Así empezó todo”, contó El Polaco.

Fueron pareja durante cinco años, pero fue una relación bastante inestable, con idas y vueltas. Incluso, Karina estaba embarazada de Sol y terminó su relación con El Polaco, ya que el cantante le habría sido infiel en varias ocasiones. En julio de 2007 nació Sol y la pareja intentó recomponer la relación.

Entre idas y vueltas, estuvieron 5 años juntos. Foto: Archivo

Sin embargo, no tuvieron mucho éxito, entre tantos altibajos la cantante lanzaba exitosos temas como “Corazón mentiroso”, una canción que aseguran es para el artista. En 2010 se dieron otra oportunidad e incluso lanzaron un tema juntos, pero en 2012 se separaron definitivamente. En una entrevista, Karina confesó que le había sido infiel al cantante “por despecho”.