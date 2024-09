Santiago del Moro rompió el silencio sobre los Martín Fierro 2024 y Gran Hermano

Santiago del Moro es una de las caras de Telefe. Tras conducir las dos últimas ediciones de Gran Hermano, ha ganado sumo reconocimiento en el mundo del espectáculo.

“Amigos ¡Gran noche la de los #MARTINFIERRO. ¡Increíble todo lo que vivimos, momentos inolvidables!!! ¡Mil gracias a todos los que hicieron posible esta fiesta! Nos vemos los primeros días de DICIEMBRE… VUELVE #GRANHERMANO”, escribió Santiago del Moro en sus redes sociales durante los últimos Martín Fierro.

Ahora bien, tras conducir la última edición de los Martín Fierro, LAM decidió hacerle una nota para hablar sobre diferentes cuestiones, como el regreso de Gran Hermano.

Las últimas declaraciones de Santiago del Moro para LAM

La entrevista con Santiago del Moro fue en las instalaciones de Radio Mitre. Ahí, habló de cómo se ve en su rol como conductor de programas.

“Yo soy un remador y un trabajador de esto. Para muchos puedo ser el mejor, para otros, el peor. Pero conductor, al fin”, destacó del Moro.

Seguidamente, explicó por qué buscaba apuraba a los invitados durante los Martín Fierro TV 2024. “Yo apuraba. Les pido perdón a la gente que se sintió apurada. Sabía cómo era la rutina con los homenajes. Había 40 PNT además. Y además, algo que no sabía la gente, es que había cortes pautados. Porque el cliente paga a esa hora”, reveló el conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro le dedicó el Martín Fierro de Gran Hermano a Furia. Captura del video.

Respeto a las posibles críticas de su conducción, aseveró que respetaba la decisión de sus haters. Esto, porque algo subjetivo de cada persona.

“No puedo hacer nada contra eso. No te puedo decir nada porque es de otra persona, no mío. Tengo un estilo propio que te puede gustar o no. Es muy apresurado, muy ansiosa, pero le pongo la mejor”, detalló el hombre de 46 años.

La postura de Santiago del Moro sobre Marley

Respeto a su relación con Marley, sentenció que no tiene relación alguna con el comediante pese a estar conectados por su profesión.

Marley en la entrega de los Martín Fierro 2024. (Foto: Captura de pantalla)

“Yo no tengo relación con él. Si me lo cruzo, lo saludo. Pero no tengo vínculo, ni bueno, ni malo”, agregó Santiago del Moro sobre su relación con Marley.

Qué se sabe de la nueva edición de Gran Hermano 2024-2025

Finalmente, respeto al regreso del reality show más conocido del país, aseveró que comenzaría a comienzos de diciembre, dado que el formato necesita de la temporada de verano.