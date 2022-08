Sacaron a pasear a un caimán con correa y el video se hizo viral en TikTok

Algunos animales son compañeros claves dentro de una familia, como lo suelen ser algunos perros y de gatos, pero la “mascota” de una familia en Estados Unidos se ha hecho viral en TikTok en las últimas horas.

En Filadelfia, una niña paseaba con una correa con un caimán mientras se refrescaba en las fuentes del Love Park. El caimán lleva por nombre Wally.

Lo más llamativo del caso es que el reptil es considerado como un animal de apoyo, según aseguró el padre de la niña a CNN.

Por qué el caimán viral era un animal de apoyo

Es el hombre le consguió a Wally una licencia de animal de apoyo emocional, ya que le sirvió de consuelo durante su tratamiento contra el cáncer.

“Wally ha sido muy diferente a cualquier caimán con el que haya tratado en los últimos treinta años. No muestra ira. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día en que fue capturado. Nunca pudimos entender por qué”.