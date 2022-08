Le celebró los 15 años a su perrita con una carísima fiesta y se volvió viral en TikTok.

Las redes sociales son el escenario ideal para el contenido más extraño que se pueda imaginar. Con millones de usuarios diarios, no es de extrañar que al abrir ya sea TikTok, Twitter, Instagram o Facebook nos encontremos con fotos y videos de lo más original.

Es el caso de TikTok, la plataforma de videos es un mundo en sí mismo, donde se puede encontrar desde trucos de belleza hasta desafíos a pura diversión hechos entre amigos, familiares, parejas e, inclusive, entre extraños.

Redes sociales Foto: web

Sin quedarse atrás, el usuario @maunes3231 compartió a través de su perfil una serie de videos sobre el festejo de 15 años que le realizó a su perrita, Clarita, con muchos lujos no usuales para un can.

Clarita recibió luciendo un despampanante vestido con tutú a más de 300 invitados, entre humanos y perros, a quienes agasajó con deliciosos platos que no se limitaron al alimento balanceado canino.

La perrita contó en su fiesta con todas las tradiciones mexicanas habituales en las celebraciones de 15, tales como chambelanes, un book de fotos el cual firmaron los invitados, carnaval carioca, show de entretenimiento, mesa dulce y mucho más.

Cómo fue la reacción en las redes del festejo de 15 años de Clarita la perrita

El festejo de 15 años de Clarita la perrita no tardó en viralizarse, logrando conquistar más de 790 K de reproducciones y cientos de miles de likes.

Muchos decidieron también dejar su opinión al respecto, dividiéndose entre quienes deseaban hacer lo mismo con sus mascotas y, quienes consideraban que se trata de una humanización a los animales.

La reacción en las redes del festejo de 15 años de Clarita la perrita. Foto: Captura de pantalla

“Que bueno que la gente haga lo que le da felicidad, sin importar lo que los demás digan, felicidades a Clarita” comentaba una usuario, mientras que otra persona comentaba “Dios mío... dame la estabilidad económica para hacerle eso a mis gatitos en sus cumpleaños”.

La reacción en las redes del festejo de 15 años de Clarita la perrita. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, quienes no estaban de acuerdo expresaban “No manches...”, “Esto no es normal”, “Empiezo a creer que algo no esta bien...”, “¡Ay dios mío!”, “¡Dejen de humanizar a las mascotas!”.