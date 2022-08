Se mudó del país, se llevó a todas sus mascotas y su foto emociona en las redes.

Las redes sociales son sin duda alguna el escenario ideal para emotivas historias de vida. Con millones que suben contenido y otros millones que lo comparten y “likean”, en el mundo virtual se forma un ida y vuelta excepcional.

En el caso de Twitter, allí se puede encontrar el más variado tipo de contenido, predominando el humorístico y las tendencias del espectáculo. De todas formas, en aquella red social sobresalen también las ya mencionadas historias de vida, como es el caso de Carolina quien se mudó de país y llevó consigo a sus cinco mascotas.

Dos gatos y tres perros forman parte de la vida de Caro, quien emocionó a miles con su fotografía desde el aeropuerto junto a su mascotas rumbo a un nuevo país, donde comenzará desde cero pero en familia.

“Carolina se mudó a otro país con todas sus mascotas. Nunca publicó ‘doy en adopción a mis gatos y perros por falta de espacio, tiempo o mudanza’. Desde el primer momento que se adopta a un animal se hace un pacto que ‘Es para siempre’” comentaban a través de su cuenta de Twitter los miembros de “Proyecto Yolkatl” dedicados al movimiento animalista y, quienes fueron los encargados de difundir esta emocionante historia.

Cómo reaccionaron los usuarios de Twitter a la historia de Carolina

La historia de Carolina junto a sus mascotas emocionó a más de 42.7 K de usuarios en Twitter, quienes además retuitearon lo sucedido alrededor de 8 K de veces.

Pero eso no es todo, sino que, además, cientos de personas dejaron sus comentarios, la mayoría de ellos apoyando la decisión de la mujer y empoderando su ejemplo.

Uno de los usuarios decía “Tengo 4 perros y 15 gatos, estoy pensando en emigrar y ellos se vienen conmigo sí o sí, es decisión familiar. La verdad que dinero no me sobra pero ya voy a encontrar la manera porque ellos vienen con nosotros adónde nos vayamos. Y si no, no nos vamos. Simple.”

Mientras, otra persona agregaba “Así es, yo tengo 6 perros/6 gatos adoptados ya adultos y no puedo vacacionar, pero ni modo ellos son mi responsabilidad y así lo decidí, hasta que encuentre una animaliñera para que me los atienda podré salir, mientras dejo ir mis sueños de turistear en una paradisiaca playa.”