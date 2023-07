Revelaron la reacción de la China Suárez al discurso de Benjamín Vicuña: “Totalmente...”

El paso de Benjamín Vicuña por los Premios Martín Fierro 2023 generó todo tipo de reacciones, especialmente tras uno de sus dichos en el discurso que dio al recibir la estatuilla a “Mejor protagonista de ficción”. Ahora se habría conocido la reacción de la China Suárez ante esta frase.

Es que Vicuña habló en su discurso sobre “un amor” que Argentina le dio y rápidamente se viralizó en las redes sociales la teoría de que hablaba sobre Pampita, madre de sus cuatro hijos mayores, el actor trató de explicar horas después lo que intentaba decir, a esto se le sumaron los dichos de Roberto García Moritán, actual pareja de la modelo.

Benjamín Vicuña, Pampita, y la China Suárez han sido los protagonistas por estos días.

Ahora, se habría sumado la reacción que la China Suárez, expareja de Vicuña y madre de sus dos hijos menores, habría tenido. Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que la China Suárez habría tenido una reacción negativa y habría dicho una potente frase.

“Me comentaron que a la China no le gustó nada lo que pasó, me dijeron que no lo vio en vivo”, dijo el periodista en la transmisión de Instagram, antes de agregar: “Pero que debido a la cantidad de mensajes que le llegaron vio lo que dijo Vicuña”.

Luego señaló: “Me dijeron dos palabras que habría dicho la China de lo que sintió después de escucharlo y fue ‘Totalmente innecesario’”.

La frase de Benjamín Vicuña que generó todo tipo de reacciones

Arriba del escenario y con el galarón en las manos, Benjamín Vicuña dio un discurso a modo de agradecimiento por el recibimiento del país y por haberse hecho con el premio a “Mejor Actor Protagonista de Ficción”.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, expresó Vicuña, quien justo esa noche ya había protagonizado un emotivo momento con Pampita y su hijo Bautista durante su paso por la alfombra roja.

Qué dijo Pampita sobre la frase de Benjamín Vicuña

Pampita fue consultada por los dichos de Vicuña en Intrusos, donde Pampito le consultó directamente: “¿Hubo algún reproche? ¿Algo que explicar?”

“No. Ustedes están interpretaciones equivocadas porque yo no lo sentí de esa manera. Sentí que agradeció a todo el mundo, a todo lo que Argentina le había dado y nunca me sentí identificada”, señaló.

Y aunque le mencionaron a la animadora que el mismo Vicuña le pidió disculpas a su marido, ella fue rotunda. “Esa es tu interpretación. Yo creo que no es así. Tenía que ver con todo lo que le dio Argentina. Yo no lo sentí como ustedes”, dijo. “Jamás él tendría una intención así. Lo conozco mucho y además él tiene una excelente relación con Robert”, aseguró.