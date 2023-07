El durísimo descargo de Cinthia Fernández tras la carta documento de la China Suárez: “Si tengo marido, salgo corriendo”

Cuando el episodio del motorhome, la palta y la manta de Nepal que protagonizaron Eugenia “China” Suárez, Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña parecía haber quedado en los archivos de los grandes escándalos de la farándula argentina, el tema volvió a cobrar relevancia. Todo gracias a un video corto que grabó la China Suárez y que desató los dichos de Cinthia Fernández.

Es que el tema no quedó en solo un día, sino que escaló hasta el punto en el que la China Suárez decidió enviarle una carta documento a la bailarina. Sin embargo, Cinthia decidió no quedarse callada y mostró en sus redes su reacción a esta intimación por parte de la ahora cantante.

El descargo de Cinthia Fernández

“Estás al límite, es una pendejada lo que hiciste. Es la opinión de un hecho público. Vos te reíste del motorhome en un video que vos publicaste”, expresó Cinthia en su descargo, donde se puso en el lugar de Pampita y aseguró: “A ver si tenés un poco más de empatía con la mujer que sanó y te abrió las puertas de su casa”.

Sin embargo, las cosas no quedaron solo en sus videos en Instagram. En LAM mostraron la carta documento que recibió la bailarina y en Socios del Espectáculo la entrevistaron sobre este tema.

La carta documento de la China Suárez que recibió Cinthia Fernández. Foto: Twitter

“Me parece que sigue siendo la China Suárez. Buscando marido ajeno y después se ríe. Encima hubo doble palo, para Rusher y para Benjamín y Pampita”, aseguró Cinthia.

El video que generó la polémica entre la China y Cinthia

En el clip de la actriz que se hizo viral se pueden ver a dos de sus asistentes haciendo una especie de broma y esta no tuvo mejor idea que compartirlo en redes. Y, claro, levantó polvareda.

La historia es la siguiente: en medio de un descanso de filmación, Eugenia “China” Suárez se grabó en un motorhome, donde dos mujeres del staff de maquillaje y peinado le cantaban una canción que aludía a aquella pelea con Pampita, tras la cual esta se separó de Vicuña.

Vicuña y la China Suárez tuvieron dos hijos.

Tal vez no fue la mejor idea subirlo a sus redes, considerando que si hay algo que no tarda en llegar hoy en día son las críticas. Y una que no tiene ni un solo pelo en la lengua reaccionó enseguida al video: Cinthia Fernández.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre el video de la China Suárez

La bailarina y panelista acudió a su cuenta de Twitter para lanzar dardos más que venenosos sobre la acción de la China Suárez.

El fuerte mensaje de Cinthia para la China. Foto: Twitter

“Qué mala que es la China Suárez en joder con una canción con el motorhome”, comenzó Fernández. Y continuó con un mensaje durísimo: “Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror”.