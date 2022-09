Renunció a una herencia de más de 4.000 millones de dólares porque no quiere ser tan rica

Hay personas que se ganan la lotería, pero hay otras que ya la traen por herencia. Tal es el caso de Marlene Engelhorn, una joven de 29 años que es la heredera de una de las empresas químicas más grandes e importantes del mundo.

Se trata de BASF, la empresa química que en 2021 tuvo ingresos mayores a 78.000 millones de dólares. Sin dudas, un dineral que recorre la familia de Marlene Engelhorn, quien es descendiente del creador de la misma, Friedrich Engelhorn.

Marlene Engelhorn, la protagonista de esta historia. Foto: Instagram

Y, si bi bien Marlene se debería llevar parte de esta herencia, ella saltó a los medios justamente por rechazarla. La joven, que estudia Lengua y Literatura alemana en Viena dejó en claro que “no quiere ser tan rica”.

Por qué Marlene Engelhorn rechazó 4.000 millones de dólares

Hace semanas que Engelhorn recorre los medios por rechazar el 90% de lo que le toca como herencia. Según lo que ella misma explicó gestionar ese dinero no está en sus planes.

Rechazó el dinero porque "no quiere ser tan rica". Foto: Instagram

“Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, fueron sus palabras exactas. Luego, agregó: “No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no trabajé yo”.

Marlene Engelhorn lucha por la igualdad social. Foto: Instagram

Hay que destacar que la protagonista de esta historia defiende una mayor redistribución de la riqueza y, una de sus luchas es que aquellos que más dinero tienen, más impuestos deben pagar. Es más, ella misma creó la iniciativa Taxmenow, la cual fomenta la idea de que el Estado asuma las fortunas y las gestione.