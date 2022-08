La modelo y estrella de un reality show, Kylie Jenner es la más joven de las Kardashian-Jenner, pero también es una de las mujeres más jovenes con mayor fortuna en todo el mundo y la segunda más rica en la familia después de Kim. Gracias a la temporada exposición y los cientos de contratos que se le presentaron, Kylie supo llevar muy bien los números y siempre le cerraron a favor.

Kylie nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California y es hija de la empresaria Kris Jenner y de Caitlyn Jenner, quien fue campeona olímpica de decatlón cuando su identidad era Bruce Jenner. Su hermana mayor es Kendall, quien la ayudó a tener sus primeros pasos en el mundo de la moda y luego poder pisar cada vez más firme.

Sin embargo, el salto a la fama que tuvo la joven fue gracias a la serie “Keeping up with the Kardashians”, en donde su familia mostraba cómo era la ostentosa vida a diario del clan y los logros profesionales que iban alcanzando cada uno de los integrantes, sumadas a las peleas y los chismes que fueron los protagonistas de cada capítulo.

Una madre y cuatro hijas. La serie sigue de cerca a las integrantes de una de las familias más conocidas del mundo. (Star+).

El reality terminó en 2021 y los especialistas del mundo del espectáculo calculan que entre las cinco hermanas y su madre se repartieron 2000 millones de dólares por las ganancias. Fue tal la exposición y el éxito del show que la propia Kim Kardashian aseguró en una entrevista que si no hubiera existido el programa, ella no podría haber estado en el lugar al que llegó.

¿Cuál es la fortuna que tiene Kylie Jenner y cómo la consiguió?

El paso clave para comenzar a forjar su fortuna lo dio a los 14 años cuando fundó su propia empresa de cosméticos que lleva el nombre de Kylie Cosmetics. A pesar de haber pasado por el mundo de la moda, música y hasta influencer, cada paso que dio la joven fue ayudándola a posicionarse mejor con su emprendimiento hasta que en 2015 tuvo su propia línea de cosméticos.

Su caballito de batalla fue el aumento de labios con ácido hialurónico, lo que se robó la atención de la mayoría de los y las famosas y el público en general. El cambio en su boca fue tan llamativo que tuvo que dar explicaciones sobre qué es lo que le había pasado. En aquel momento, Kylie aseguró que se había delineado con maquillaje sus labios y que ese fue el efecto que la llevó a lanzar Kylie Lip Kit, un kit de labios que rompió el mercado.

La joven empresaria Kylie Jenner es la segunda hermana con más dinero del clan Kardashian. Foto: Vive USA

Fue tal la ganancia que tuvo su empresa que en 2017 ocupó el puesto 59 de Forbes Celebrity 100, siendo una de las más jóvenes, con tan solo 19 años, de ocupar la lista de las celebridades mejores pagas del mundo que publica la prestigiosa revista de negocios.

Sin embargo, la estocada final para su gran ascenso fue en 2019 cuando junto a Kim Kardashian lanzaron un perfume. Ese punto de inflexión hizo que la empresaria lance su línea para el cuidado de la piel, Kylie Skin, que ofrece cremas, limpiadores, exfoliantes y desmaquillantes. El crecimiento fue tan contundente que las grandes empresas comenzaron a hacerle ofrecimiento para trabajar junto a ella.

Kim Kardashian y Kylie Jenner Foto: (Getty Images)

En 2020, Kylie logró convertirse en la directora artística de maquillae del desfile de Balmain para su colección de primavera, en medio de la Semana de la Moda en París. Uno de los logros más grandes que ha tenido hasta ahora la joven y que hizo que su riqueza se catapulte a números extraordinarios, ¿pero cuál es el número actual de la fortuna de Kylie? La empresaria estadounidense tiene 1700 millones de dólares y va por más.