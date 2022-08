Adriana Aguirre (70), la famosa actriz y vedette argentina confesó que está en pareja y se encuentra muy feliz. En diálogo con La tarde del Nuevo (El Nueve), Aguirre contó que está en pareja y automáticamente Tomás Dente y Pía Slapka, conductores del programa, comenzaron a indagar y pudieron conseguir un nombre.

“Estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena”, dijo Slapka, con intenciones de saber quién estaba intentando contactarse tan insistentemente con Adriana. “Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, aseguró la vedette.

Adriana Aguirre (Foto: Instagram)

Luego de la insistencia por parte de los conductores, Aguirre dio pistas sobre quién es el hombre con el que sale: “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”. De esa manera, algunos pudieron deducir que se trataba de Paco Amoroso, un trapero de 28 años.

Adriana Aguirre

Quién es Paco Amoroso, el nuevo novio de Adriana Aguirre

Paco Amoroso es un artista musical con más de 475 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram y se convirtió en uno de los referentes del trap en Argentina. Incluso, fue el protagonista de la Bizarrap Session #3, en el año 2019 y cuenta con más de 59 millones de reproducciones en YouTube.

Paco Amoroso sería el nuevo novio de Adriana Aguirre. (Gentileza Guido Adler) Foto: GUIDO ADLER

Su fama se impulsó junto a Ca7riel, un amigo suyo de la primaria y con quien comparte la pasión por la música. De hecho, Paco y Catriel lanzaron en marzo de este año “Paga Dios”, un videoclip en el que Adriana Aguirre era una de las protagonistas, y fue ahí donde el trapero y la actriz se conocieron.

Adriana Aguirre Foto: Instagram.

“¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual”, bromeó la actriz sobre salir con alguien más joven. “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, señaló.