Ca7riel y Paco Amoroso regresaron como dúo con “Paga Dios”. El videoclip, dirigido por Juanita, está protagonizado por los músicos y cuenta con la actuación especial de Adriana Aguirre y Silvia Panal.

“Paga Dios” es el capítulo I de “Temporada II”, el nuevo proyecto de Ca7riel y Paco Amoroso. En esta oportunidad el dúo vuelve a apostar por las excentricidades y los sonidos electrónicos, frescos y bailables que los caracterizan.

En el videoclip, Ca7riel y Paco aparecen junto a Adriana Aguirre y Silvia Panal disfrutando de la vida de gente adinerada en un ambiente lujoso. Hasta que llegan las respectivas parejas de las señoras y se unen a la fiesta.

Bajo la dirección de Juanita, los autores de “Ouke” esta vez se muestran haciendo actividades excéntricas como disparar con armas y nadando en una piscina con billetes, una referencia a la icónica portada del álbum de Nirvana.

Ca7riel: “No es tan fácil hacer un reggaetón y hacer hits”

Ca7riel pasó por el programa radial Todo Pasa de Urbana Play y charló con Matías Martin y Clemente Cancela acerca de su forma de crear música. Durante la entrevista el artista confesó que le gustaría ser tenido en cuenta para hacer remixes.

“Por suerte me fue bien haciendo lo que me sale, que es haciendo deformidades, no es que hago reggaetón” explicó Ca7riel sobre su lugar en la industria musical. “Si no me fuese bien, si tuviese deudas como antes, yo me plantearía hacer música más común, cosa que no me sale” confesó con honestidad.

No es tan fácil hacer un reggaetón y hacer hitsagregó y sostuvo que “no es tán fácil hacer música popular”. En referencia a los temas que suenan actualmente en la radio, el autor de “El Disko” agregó: “A mí no me sale, si no lo estaría haciendo.”

Por otra parte, admitió que le gustaría ser llamado para colaborar con varios artistas en un mismo tema. “Me encantaría subirme a los temas de reggaetón, me encantaría que me llamen a feats” comentó, “viste esos choclos” dijo refiréndose a los nombres de varios colegas en una misma canción: “Ca7riel y ocho monos más”, bromeó.